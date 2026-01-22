"Кожен отримає те, що заслужив", – Орбан відповів на потиличник від Зеленського
- Віктор Орбан відреагував на критику Володимира Зеленського, заявивши, що він не бачить можливості для порозуміння з президентом України.
- Орбан підкреслив, що Угорщина не підтримуватиме воєнні зусилля України, але продовжить постачання електроенергії та палива, а також підтримку біженців.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на промову Володимира Зеленського в Давосі, під час якої він розкритикував політика. Угорський лідер заявив, що "життя всіх розсудить".
Відповідний допис Орбан опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х.
Як Орбан відповів Зеленському?
Віктор Орбан заявив, що не бачить можливості для порозуміння з президентом України, адже він нібито є "вільною" людиною, тоді як Зеленський перебуває у "безвихідній" ситуації.
Ви – людина у відчайдушному становищі, яка вже четвертий рік не може або не бажає покласти край війні, незважаючи на те, що Президент Сполучених Штатів надав усіляку можливу допомогу в цьому,
– написав угорський прем'єр.
За словами Орбана, Угорщина не підтримуватиме воєнні зусилля України.
Водночас він підкреслив, що український народ і надалі може розраховувати на постачання електроенергії та палива з Угорщини, а також на підтримку українських біженців, попри "образи від президента України".
Життя всіх розсудить, і кожен отримає те, що заслужив,
– підсумував Віктор Орбан.
Що сказав сам Зеленський?
Під час виступу у Давосі Володимир Зеленський різко висловився про тих, хто живе на гроші Євросоюзу та одночасно продає його інтереси. Президент наголосив, що такі люди діють всупереч інтересам Європи, намагаючись фактично знищити її зсередини.
Зеленський сказав, що "кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, "заслуговує на потиличник".
Очевидно, що Зеленський натякнув саме на Віктора Орбана, який є затятим прихильником Росії та Путіна зокрема. У ЄС він чи не єдиний, хто підтримує та просуває наративи та ідеї російського диктатора.