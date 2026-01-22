"Кожен отримає те, що заслужив", – Орбан відповів на потиличник від Зеленського

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на промову Володимира Зеленського в Давосі, під час якої він розкритикував політика. Угорський лідер заявив, що "життя всіх розсудить".

Відповідний допис Орбан опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х.

Як Орбан відповів Зеленському?

Віктор Орбан заявив, що не бачить можливості для порозуміння з президентом України, адже він нібито є "вільною" людиною, тоді як Зеленський перебуває у "безвихідній" ситуації.

Ви – людина у відчайдушному становищі, яка вже четвертий рік не може або не бажає покласти край війні, незважаючи на те, що Президент Сполучених Штатів надав усіляку можливу допомогу в цьому,

– написав угорський прем'єр.

За словами Орбана, Угорщина не підтримуватиме воєнні зусилля України.

Водночас він підкреслив, що український народ і надалі може розраховувати на постачання електроенергії та палива з Угорщини, а також на підтримку українських біженців, попри "образи від президента України".

Життя всіх розсудить, і кожен отримає те, що заслужив,

– підсумував Віктор Орбан.

Що сказав сам Зеленський?