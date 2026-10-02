Віктору Орбану може загрожувати кримінальна справа через затримання українських інкасаторів Ощадбанку в Угорщині. Розслідування обставин операції наближається до завершення і може стати першим, у якому експрем'єру офіційно висунуть обвинувачення.

Про це пише Financial Times.

Що відомо про справу?

У березні 2026 року угорський антитерористичний підрозділ TEK затримав сімох співробітників Ощадбанку. Влада тоді заявляла про підозри щодо походження коштів, а команда Орбана пов'язувала їх із нібито фінансуванням угорської опозиції з боку України.

Згодом правоохоронці припинили провадження проти інкасаторів, встановивши законне походження грошей і золота та відсутність складу злочину. Вантаж і цінності також повернули українській стороні.

Тепер слідство зосередилося на законності самої операції та можливій ролі тодішнього прем'єра. Колишній прокурор Пал Фюрхт заявив, що "Орбан особисто дав розпорядження спецслужбам затримати українських кур'єрів із готівкою".

Ці слова частково підтверджуються звітом угорської прокуратури за червень. У ньому керівник TEK Янош Хайду заявляв, що арешти провели за рішенням людини, яка не мала бути залучена до цієї справи; у документі це трактують як натяк на Орбана.

Хайду нині відсторонений від посади та сам фігурує у справі щодо незаконного затримання і поводження з українськими працівниками. Однак свою провину він заперечує.

Сам Орбан не відповів на запит FT про коментар, а представник його партії "Фідес" заперечив, що експрем'єр наказував затримувати українців.

Справа є частиною ширшого розслідування діяльності колишньої влади Угорщини, яке новий уряд Петера Мадяра назвав "Очищувальним вогнем". Мадяр заявив: "Матеріали слідства чітко свідчать про те, що уряд Орбана був економічною та політичною мафією".

Нагадаємо, у ніч на 6 березня Міністерство закордонних справ України повідомило про затримання в Угорщині інкасаторських автомобілів Ощадбанку, які перевозили валюту та цінності з Австрії. У машинах перебували семеро громадян України.