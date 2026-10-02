Національний банк України тоді назвав дії угорської сторони незаконним захопленням інкасаторів і наголосив, що перевезення здійснювалося відповідно до міжнародних та митних правил ЄС. За попередньою інформацією, інкасатори перевозили близько 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.