У Навроцького розкрили подальшу долю відібраного у Зеленського ордена Білого Орла

Польська сторона отримала орден Білого орла, який український президент Володимир Зеленський відправив Новою поштою, і надалі зберігатиме його у себе.

Відповідну інформацією повідомив речник польського президента Рафал Лескевич в інтерв'ю для Polsat News.

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Що буде з орденом далі?

Рафал Лескевич підтвердив, що повернутий Володимиром Зеленським орден Білого Орла вже отримали у Варшаві. За його словами, відповідну нагороду надалі передадуть на зберігання до Управління нагород та призначень.

Дійсно, орден було повернуто. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії президента,

– сказав він.

Водночас у речника Кароля Навроцького також поцікавились подальшою долею нагороди, яку було відкликано в українського президента. Він запевнив, що більше її нікому не присвоять, і надалі вона зберігатиметься у Варшаві.

"Вона надійде на зберігання, де буде гідно й з повагою зберігатися, адже це найвища й найважливіша польська державна нагорода. Більше нікому вона не буде присвоєна. Посвідчення втрачає чинність, тому орден разом із посвідченням надходить на зберігання до Канцелярії президента", – додав він.

Крім вищезгаданого, у нього запитали стосовно потенційного подальшого загострення відносин між Польщею та Україною, проте Рафал Лескевич висловив сумніви з цього приводу і сказав, що не очікує такого розвитку подій.

Він також нагадав заяву Кароля Навроцького про те, що рішення стосовно ордена Білого Орла не спрямоване проти українців. На його думку, справжнім ворогом України, Польщі та всього вільного світу залишається саме Росія.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, нещодавно Кароль Навроцький вирішив відкликати орден Білого Орла у Володимира Зеленського через його рішення присвоїти одному з українських підрозділів почесне найменування на честь Героїв УПА.

Вже 20 червня український президент повідомив, що відправив орден до Польщі. Згодоом від польських нагород відмовилися Андрій Сибіга, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, Кирило Буданов та інші.

Ще раніше Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця провели переговори з представниками президента, прем'єр-міністра та керівництва Сейму Польщі, щоб врегулювати ситуацію, але це не допомогло.