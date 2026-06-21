"А що там в посилці": мережа вибухнула мемами після повернення Зеленським ордену

Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі. Його Зеленський отримав від тодішнього президента Анджея Дуди у квітні 2023 року як знак підтримки України та визнання внеску у зміцнення відносин між державами.

Однак у червні 2026 року президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити українського лідера нагороди. Втім, найбільше уваги користувачів соцмереж привернула не саме рішення, а спосіб повернення – Зеленський опублікував фото з Нової пошти.

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Що кажуть у мережі?

Якщо політична історія викликала дискусії, то фото з поштовим відправленням запустило окремий всесвіт жартів.

У мережі жартують:

"Зеленський відправив орден за рахунок отримувача" "

"Прошу Нову Пошту повернути й мій орден Білого Орла. Але доставку нехай оплачує Навроцький"

"Я офіційно відмовляюся від магнітика Білого Орла"

"Обличчя працівника Нової Пошти, коли він дізнався, хто відправник і що лежить у коробці"

"Орден Білого Орла: "Мамо, я у Польщі"

Окремо користувачі почали генерувати Навроцького у формі, буквально обвішаного десятками відправлених назад нагород.

До жартів долучилися навіть СММ Нової пошти.

Орел може летіти зі швидкістю 50 – 80 кілометрів за годину, але ми доставили його швидше!

– написали вони у дописі.

Меми про повернення ордену / Фото з соцмереж

Що відомо про позбавлення Зеленського ордену?

Зеленський був позбавлений найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла, який він отримав у квітні 2023 року від тодішнього президента Анджея Дуди. Рішення ухвалив новий президент Польщі Кароль Навроцький.

Причиною він назвав присвоєння одному з українських військових підрозділів почесного найменування на честь Героїв УПА. На думку Навроцького, такі кроки суперечать польській історичній пам'яті та можуть використовуватися російською пропагандою.

Водночас польський лідер наголосив, що рішення не спрямоване проти українського народу та не вплине на підтримку України у війні з Росією.

У відповідь Зеленський заявив, що повернув орден польській стороні, підкресливши, що нагороду у 2023 році сприймали як відзнаку всього українського народу. Скандал викликав хвилю реакцій серед українських політиків і державних діячів. Глава МЗС Андрій Сибіга оголосив про повернення свого Командорського хреста із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею".

Від польських нагород також відмовилися:

керівник Офісу президента Кирило Буданов,

другий президент України Леонід Кучма,

третій президент Віктор Ющенко,

п'ятий президент Петро Порошенко,

колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман

ексміністр закордонних справ Борис Тарасюк.

Вони назвали рішення Варшави помилковим кроком, який може негативно вплинути на українсько-польські відносини та зіграти на користь Росії.