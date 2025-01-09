Польща пообіцяла не арештовувати Нетаньягу за ордером МКС: яка причина

Польща пообіцяла не заарештовувати прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за ордером МКС в одному випадку. Мовиться про візит глави ізраїльського уряду в країну в день визволення Освенцима.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Wiadomosci. У Міжнародному кримінальному суді вже відреагували на цю заяву.

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Польща не арештовуватиме Нетаньягу під час його візиту

Польський уряд оголосив про свою готовність забезпечити вільну та безпечну участь високопоставлених представників Ізраїлю у майбутніх урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення концентраційного табору смерті Аушвіц-Біркенау. Пам'ятні заходи заплановані на 27 січня 2025 року.

Забезпечення участі ізраїльських лідерів в урочистостях 27 січня 2025 року розглядається польським урядом як частина висловлення поваги до єврейського народу, мільйони доньок і синів якого стали жертвами Голокосту, влаштованого Третім рейхом,

– мовиться в постанові, яку ухвалив уряд Польщі.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на важливості безпеки для ізраїльських посадовців, які відвідують концентраційний табір Аушвіц. Туск зазначив, що для прем'єр-міністра, президента або будь-якого представника Ізраїлю важливо відчувати себе в безпеці під час таких візитів, особливо на знаменні річниці.

"Саме тому я попросив міністрів юстиції та закордонних справ підготувати відповідну постанову", – підкреслив Туск.

Варто наголосити, що просив не заарештовувати Нетаньягу під час його візиту в Освенцим і польський президент Анджей Дуда. В канцелярії Дуди зазначили, що польський президент хоче, щоб Нетаньягу зміг безперешкодно відвідати заходи з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц, не боячись арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.

МКС відреагував на рішення Польщі не затримувати Нетаньягу

У коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі речник Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла зазначив, що МКС покладається на держави у забезпеченні виконання своїх рішень. Це стосується і Беньяміна Нетаньягу, на арешт якого видали ордер.

Це не лише юридичне зобов'язання перед судом відповідно до Римського статуту, а й перед іншими державами-учасницями. Якщо у держав виникають занепокоєння щодо співпраці з судом, вони можуть своєчасно та ефективно проконсультуватися з судом,

– сказав Абдалла.

Водночас речник МКС наголосив, що держави не можуть в односторонньому порядку визначати обґрунтованість правових рішень Суду. Адже в Римському статуті зазначено, що “будь-яка суперечка, що стосується судових функцій суду, вирішується за рішенням суду".

До слова, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу 21 листопада 2024 року. Главу ізраїльського уряду звинуватили у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, скоєних на палестинських територіях Сектору Гази силами Ізраїлю під час війни з ХАМАС.