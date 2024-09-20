Побоюючись арешту: Путін не поїде до Мексики на інавгурацію президентки

У Мексиці на 1 жовтня 2024 року запланована інавгурація новообраної президентки Клаудії Шейнбаум. Президент Росії Владімір Путін відмовився відвідати захід.

Схоже, російський диктатор боїться свого можливого арешту. Про те, що Путіна не буде на інавгурації заявив директор латиноамериканського департаменту мзс Росії Алєксандр Щєтінін та низка інших путінських посіпак, передає 24 Канал.

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Причину відмови Путіна не оголошують

Схоже, Владімір Путін, попри запрошення на інавгурацію, взагалі не планував їхати до Мексики.

Ми таке запрошення отримали. Ми вдячні мексиканській стороні за це,

– сказав Щєтінін.

Він додав, що Путін уже визначив людину, яка буде представляти Кремль у Мексиці. При цьому директор латиноамериканського департаменту мзс Росії не пояснив, чому президент Росії відмовився від поїздки.

За його словами, Кремль нібито діє "згідно з наявною протокольною практикою і тими зобов'язаннями, які є у російського лідера".

Раніше Україна просила Мексику арештувати Путіна у випадку його приїзду. Втім, попередник Клаудії Шейнбаум Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив це прохання.

Відмовилася Мексика це зробити попри те, що у 2005 році підписала Римський статут та є членом Міжнародного кримінального суду. А, як відомо, МКС, видав ордер на арешт російського президента.