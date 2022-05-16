На окупованих територіях Донбасу почали підготовку до мобілізації жінок та дітей з 16 років

Російські окупанти хочуть за будь-яку ціну збільшити кількість мобілізованого гарматного м'яса на Донбасі. Оскільки ж на окупованих територіях вже майже не залишилося чоловіків, а у Кремлі вимагають постійного постачання ординців, ватажки бандформувань "перейшли на новий рівень".

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, контрольовані Росією терористичні угруповання настільки сповнились віри у суб'єктність ОРДЛО, що зафіксували свій черговий воєнний злочин у "документах". Так, 5 травня "тимчасово виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ" так званої "ЛНР" підписав наказ про заходи для проведення загальної мобілізації.

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У "наказі" вказано, що до 1 червня у "МВС" мають скласти списки всіх військовозобов'язаних, яких потім примусово відправлятимуть на службу в тилу та на фронт.

Воювати погонять навіть жінок та людей з інвалідністю

Згідно з рішенням, яке було прийнято у Москві, терористи збираються формувати "мобілізаційний резерв" з чоловічого населення віком від 16 до 65 років. Єдиним варіантом ухилитися від примусової участі в бойових діях у бандформуваннях вказали наявність І групи інвалідності. Тобто всі інші категорії чоловічого населення відтепер муситимуть воювати за ідеї Путіна.

Крім того, незабаром у "республіці" почнеться призов жінок від 35 до 50 років. Виключення – одинокі матері та ті, хто виховує 3 або більше дітей. Що цікаво, для жінок окупанти навіть не передбачили "помилування" у вигляді наявності інвалідності.

Аналогічні заходи проводитимуть й на окупованій Донеччині, хоча там здогадалися не видавати подібні "накази" на папері.



"Наказ" про мобілізацію дітей, осіб з інвалідністю та жінок в ОРЛО / Фото джерел 24 каналу

Втеча з "республік" – єдиний шанс уникнути участі у війні

Фактично російські загарбники продовжують йти ва-банк, знищуючи заради забаганок Путіна населення Донбасу. Росіяни цілком розуміють, що ніякої ефективності від мобілізованих жінок, підлітків та осіб з особливими потребами очікувати не треба, але їм цього і не потрібно. Кремлівські генерали хочуть продовжувати тактику відправлення мобілізованих для викриття українських позицій, а також розмінування територій для російської піхоти.

Крім того, в ОРДЛО розуміють, що через тотальну мобілізацію чоловіків на захоплених ними частинах Донеччини та Луганщини потроху назрівають жіночі бунти. На їх думку, примусове відправлення незадоволених жінок на фронт може слугувати своєрідним способом репресування та залякування населення. Тобто підвищення терору населення росіяни розглядають як засіб встановлення більш чіткого контролю над ним.

За таких умов питання відправлення фактично всього цивільного населення у бій за захоплення додаткових та не потрібних Росії територій є питанням часу. Тому єдиний шанс уникнути участі у війні для підлітків та жінок, а також важкохворих – негайна втеча з Донбасу. Ті ж чоловіки, які досі уникли мобілізації, можуть виїхати з так званих "ДНР" та "ЛНР" за хабарі. Звісно, за 8 років окупації населення ОРДЛО збідніло настільки, що не всі мають можливість сплатити кілька тисяч доларів за ухилення від участі у війні, але залишитися зовсім без грошей та житла краще, ніж померти. Адже бійці ЗСУ, не мають можливості відрізнити мобілізованих від бойовиків та окупантів на полі бою, а статистика загиблих серед змушених воювати жителів квазіреспублік є просто приголомшливою.