В орендовій квартирі у Полтаві знайшли тіла двох чоловіків
2 грудня 2021 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:Національна поліція
На орендованій квартирі у Полтаві власниця знайшла 2 мертвих молодих хлопців. Ще один був живий, але непритомний.
Померлими виявились 25-річний чоловік із Гадяцького району та 17-річний хлопець із Миргородського. Як встановили правоохоронці, живим залишився 48-річний мешканець Харківщини.
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Що відомо про інцидент
При огляді тіл експерти візуально не побачили ознак насильницької смерті. Поліцейські з’ясували, що потерпілі приїхали у Полтаву на заробітки з різних районів області. Квартира, яку винаймали, була зачинена зсередини.
Слідчі відкрили справу про умисне вбивство двох або більше осіб, призначили відповідні експертизи.
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