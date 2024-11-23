Путін продовжує вихвалятись "Орешником", а Захід і ГУР кажуть, що ракета – не нова, – ISW

Владімір Путін продовжує вихваляти балістичну ракету "Орешник", запуск якої був здійснений 21 листопада. Водночас аналітики Інституту вивчення війни розцінюють це як елемент інформаційної кампанії, спрямованої на перебільшення російських можливостей з метою тиску на Захід і Україну.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW. В Пентагоні вважають, що "Орешник" базується на існуючій російській міжконтинентальній балістичній ракеті моделі RS-26 "Рубеж".

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Як Путін вихваляє "Орешник"

Путін заявив про "успішне" тестування балістичної ракети "Орешник", запущеної 21 листопада по території України. Ця заява пролунала на зустрічі з керівництвом Міноборони Росії, представниками оборонної промисловості та розробниками ракет, де глава Кремля назвав запуск нової ракети відповіддю на спроби "шантажу" Росії.

За словами Путіна, ракета "Орешник" розроблена "на основі сучасних передових розробок" і не є модернізацією старих радянських моделей. Він також знову повторив твердження, що не існує систем, здатних протидіяти цій ракеті, і повідомив, що Росія вже планує серійне виробництво цієї ракети.

Водночас командувач Ракетними військами стратегічного призначення Росії Сергій Каракаєв додав, що "Орешник" буцімто здатна вражати цілі по всій Європі, і аналогів їй у світі немає.

Чому Захід та ГУР сумніваються в інноваційності "Орешника"

Однак українські та американські джерела спростовують риторику Кремля про унікальність ракети. У Пентагоні повідомили, що Росія запустила балістичну ракету середньої дальності, яка базується на міжконтинентальній балістичній ракеті RS-26 "Рубеж".

Представниця Міноборони США Сабріна Сінгх наголосила, що Україна вже стикалася з ракетами з потужнішими бойовими частинами, ніж у "Орешника".

Водночас у ГУР заявили, що ракета, запущена 21 листопада, – це "Кедр", яка розробляється з 2018 – 2019 років для оновлення старої моделі "Ярс". Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов також зазначив, що "Орешник" є лише кодовою назвою проєкту науково-дослідних розробок для ракети "Кедр".

Втім, у ISW не можуть самостійно підтвердити заяви ГУР, але звертають увагу на те, що вони узгоджуються з оцінкою аналітиків про те, що балістичний удар Росії 21 листопада не демонструє принципово нових можливостей російської армії. Вони також зауважують, що Росія використовує інформаційну кампанію навколо удару 21 листопада для тиску на Захід і спроб послабити підтримку України.