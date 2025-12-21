Абсолютна дурість, – полковник запасу розкрив, як РФ прорахувалася з "Орешником" у Білорусі

Ракетний комплекс "Орешник" вже нібито почав бойового чергування на території Білорусі. Принаймні так стверджує самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко, й дуже радий цьому, проте є кілька нюансів.

Кремль серйозно прорахувався з розташуванням "Орешника" у Білорусі, про це 24 Каналу повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він детально пояснив, якої помилки припустилися росіяни.

До теми Знаємо, де в Білорусі буде розміщено "Орешник" і передаємо цю інформацію партнерам, – Зеленський

Де прорахувався Путін?

"Орешник" – це ракета стратегічного рівня, яка за класифікацією дотягує до міжконтинентального рівня. Попри те, що тепер вона, ймовірно, базується у Білорусі, відповідальні за неї все одно росіяни. Навряд чи Володимир Путін наважиться передати повний контроль над цим озброєнням Лукашенку.

На думку полковника запасу, Кремль міг розташувати "Орешник" на білоруській території з кількох причин: для додаткового тиску на Європу, збільшення геополітичного значення Лукашенка або зміщення військових акцентів на Білорусь.

Цікаво Росіяни могли й не помітити: як вдалося знищити "Орешник" та що це означає для Путіна

"Однак якщо подивитися виключно з військового погляду, то геть нерозумно перекидати пускову установку й ракету "Орешник" у Білорусь. Адже вона здатна подолати понад 5000 кілометрів, тобто з полігону "Капустин Яр" ця ракета може долетіти до будь-якої точки Європи. Тож немає жодного сенсу підтягувати її до Білорусі", – пояснив Світан.

Крім цього, до пускової установки в "Капустиному Яру" дістати дуже складно на відміну від Білорусі. Тому така передислокація просто подарунок для протиракетної системи НАТО та Європи.

Зверніть увагу! Заявлялося, що "Орешник" нібито здатен долетіти до Києва за 1 хвилину 41 секунду, а до інших міст Європи – за лічені хвилини. У Defense Express назвали ці розрахунки повною нісенітницею, адже їх отримали простим діленням відстані на заявлену швидкість ракети без урахування реальної траєкторії польоту балістичних ракет.

Будь-яка точка Білорусі у зоні ураження України, не говорячи вже про можливості Польщі, Естонії, Литви чи Латвії. за великим рахунком Білорусь як на долоні й там розташовувати стратегічне озброєння – абсолютна дурість, підсумував полковник запасу.

Що відомо про розміщення "Орешника" у Білорусь?