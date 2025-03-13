"Вже фактично закінчуємо": Лукашенко заявив, що в Білорусі виробляють пускові для "Орешника"

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що країна вже майже завершила виробництво пускових установок для російського ракетного комплексу "Орєшнік". Водночас самих ракет у Білорусі поки немає – їх мають постачати з РФ.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив таку заяву російським пропагандистам під час візиту до Москви, де 13 березня зустрічається з Путіним.

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Путін обіцяв Білорусі ракети у 2025 році

Лукашенко зізнався, що раніше не очікував, що Білорусі доведеться виробляти пускові установки самостійно.

Кілька пускових установок, які для "Орешника" призначені, ми сьогодні вже фактично закінчуємо. Від старшого брата ракета потрібна буде,

– заявив він.

Ще в грудні Лукашенко просив у Путіна розмістити "Орешник" у Білорусі. Тоді російський диктатор заявив, що це стане можливим у другій половині 2025 року, коли в РФ почнеться серійний випуск цих ракет.

За його словами, новий комплекс має одночасно надходити на озброєння російської та білоруської армій.

Таким чином, Лукашенко вкотре демонструє залежність від Кремля, зокрема й у питаннях оборонного виробництва. Це відбувається на тлі того, що Білорусь уже використовується Росією як військовий плацдарм для агресії проти України.