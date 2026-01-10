"Війна наближається до НАТО": чому Кремль саме зараз атакував Україну "Орешником"

Росія запустила балістичну ракету середньої дальності "Орешник" по Львівщині не тільки для того, щоб завдати ураження, адже має ракети такої саме сили удару. Москва цим ударом переслідувала іншу важливу для неї мету.

Політолог Олег Саакян у розмові з 24 Каналом наголосив, що "Орешник" – це політико-психологічна зброя, а не військова. Також за припущенням Reuters, "Орешник", що був запущений 9 січня, ніс інертні муляжі боєголовок і він уразив цех державного підприємства, пошкодивши бетонні конструкції будівлі.

Який ефект був від удару "Орешником"?

Саакян наголосив, що росіяни мають лічені екземпляри цих ракет, тому це не та зброя, яка може переломити хід війни.

Також бойове застосування "Орешника" має сенс тільки, якщо це ядерна зброя. По Львівщині було завдано удару ракетами з металевими болванками. Але навіть якщо їх замінити фугасною вибухівкою, то удар буде приблизно такий самий за потужністю, адже в ракеті поміщається невеликий заряд. Тому основному це буде кінетичний удар,

– зауважив він.

"Орешник" мало чим відрізняється від будь-якої іншої балістичної ракети, яку могли доставити росіяни на Львівщину. Наприклад, "Кинджал", на думку політолога, має більшу руйнівну силу.

Зверніть увагу! На думку начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната, ударивши "Орешником" по Україні, очільник Кремля намагається залякати Захід. Він нагадав, що попередній удар цією ракетою по Дніпру був схожий на атаку по Львівщині. У такий спосіб Кремль робить "потужну медійну тему, тому що треба залякати Захід".

"На жаль, багато з українських журналістів також купилися на інформацію про швидкість "Орешника", яка становить 13 тисяч кілометрів на годину. Нагадаю, що "Кинджал" летить зі швидкістю 12 – 14 тисяч кілометрів на годину. Це абсолютно співставна швидкість з іншою балістикою, яка летить на велику відстань", – наголосив він.

Що стало справжнім приводом для удару?

Тому запуск "Орешника" має виключно політичний і психологічний ефект. Це, за його словами, надсилання меседжу, що Росія має таку зброю і може її використовувати безкарно.

Тому це навіть не лякалка України. Про це свідчить вибір цілі удару – за 100 кілометрів від кордону з країнами Північноатлантичного альянсу. Росія демонструє, що війна наближається до НАТО. І коли йдеться про можливість розміщення західних військ на теренах України по правий бік Дніпра, то Росія може дотягнутися навіть до прикордоння. І взагалі дістати по будь-якій точці на території України,

– пояснив Олег Саакян.

Також, на його думку, не варто вважати, що це відповідь росіян на переговорний процес, певні дії України чи Дональда Трампа із захоплення російських танкерів.

Про погіршення погодних умов, про морози, що наближаються, було відомо за декілька тижнів. Українська розвідка повідомляла, що росіяни накопичують дрони, і передусім балістичні і крилаті ракети. І зараз, коли тільки наближається серйозне похолодання, росіяни використали частину арсеналу, який накопичили,

– підкреслив політолог.

Тому привід для останніх атак ворога, як відзначив він, – виключно погіршення кліматичних умов в Україні.

Що відомо про застосування Росією "Орешника" по Львівщині?