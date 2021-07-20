Відповідними скриншотами у своєму фейсбуці поділився активіст Сергій Стерненко. Автором скандальних коментарів є одеський медіа-магнат Артем Вознюк.

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Коментарі, про які мовиться, датуються ще 2012 роком. Втім, організація концерту любительки Росії – Ані Лорак – свідчить, що відтоді погляди одесита зовсім не змінилися.

Скандальні висловлювання Вознюка

Вознюк сипав агресивними заявами, зовсім не підбираючи слів. Він наголосив, що "буде воювати за російську мову, якщо доведеться", а тих, хто виступає на підтримку української, називав "зрадниками грьобаними".

Що за ідіотизм? Що значить українське майбутнє? Що за х*рня? Я живу в рідному місті. Мої батьки, дідусі й бабусі спілкувалися російською. Це моє місто, ясно?,

– підкреслив він.

Цього йому, очевидно, не було досить. "Раніше я був толерантним, а тепер – х*р вам! Треба організувати нормальних російськомовних людей й гнати поганою мітлою нациків", – писав одесит. Згодом він визнав, що його висловлювання були не зовсім коректними. Втім підкреслив, що українофобом себе не вважає.

Що відомо про Вознюка

Джерело: "Вікіпедія"

Артем Вознюк – власник FM-радіостанції "Просто Раді.О" та мережі великих кінотеатрів "Одеса-Кіно" у Києві, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Йому 51 рік.

Судячи з публічних висловлювань, він є палким любителем російської мови. Не приховував свою прихильність до надання їй статусу другої державної в Україні.

Вознюк у 2006 році був одним з найзапекліших противників впровадження обов'язкового українського дублювання в кінотеатрах України.

У липні 2014 році після окупації Криму Росією, спілкуючись з одеською блогеркою Іриною Медушевською, чоловік заявив: "Нічого, нічого, наші зараз увійдуть в місто".

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