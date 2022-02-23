"Організатор – Росія": у МВС запобігли платному "мітингу" під Мін'юстом

Під будівлею Мін'юсту планували провести платний "мітинг" на замовлення Росії. Його учасники мали виступати проти начебто насильства в українських в'язницях.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів у мережі, що вдень 23 лютого поліція запобігла спробі провести так званий "мітинг" перед будівлею Міністерства юстиції на Рильському провулку.

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Поліція зупинила спробу платного "мітингу"

Замовники пікету, наші північні сусіди, учора хотіли зібрати за гроші 1 000 людей які нібито протестують проти насильства в українських в'язницях,

– зазначив Геращенко.

Він додав, що днями з Росії в українські тюрми прийшов "прогін", щоб на тлі нагнітання ситуації "організувати" бунди у в'язницях. Однак міністра юстиції, який відповідає за порядок у тюрмах, попередили про це. "І бунти закінчилися, не розпочавшись", – підсумував радник міністра.

Водночас Геращенко уточнив, що ті, хто взяв гроші за "пошуміти", вирішили таки влаштувати "мітинг" під Мін'юстом. Як результат – 34 людей затримали та доставили до поліцейського відділку.

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Заява Малюськи про "бунти в тюрмах": коротко

Денис Малюська 22 лютого повідомив у мережі, що Росія намагається підняти бунти в українських в'язницях, аби дестабілізувати ситуацію всередині країни. Однак міністр наголосив, що у держави-агресорки нічого не виходить.

Крім того, він попросив українців протягом наступних тижнів не реагувати емоційно на "сфальшовані відосики та проплачені протести біля в'язниць".

Уривок з допису Антона Геращенка:

Щойно поліцією було жорстко припинено спробу платного мітингу перед будівлею Мін'юсту на провулку Рильського. Замовники пікету, наші північні сусіди, учора хотіли зібрати за гроші 1000 осіб, які нібито протестують проти насильства в українських в'язницях.

Річ у тому, як учора вірно "проботав" по ​​фені Денис Малюська, днями з РФ у наші виправні установи прийшов "прогін", щоб на тлі нагнітання істерії – "пошуміти" зробити бунти в наших тюрмах.

Однак цей "прогін" був перехоплений поліцейськими, і міністр юстиції, який відповідав за порядок у тюрмах, був попереджений.

І бунти закінчилися, не розпочавшись.