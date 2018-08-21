Організатор "вбивства" Бабченка визнав свою провину і погодився співпрацювати зі слідством

Борис Герман організатор "вбивства" Аркадія Бабченко визнав провину і погодився співпрацювати зі слідством.

Про це повідомляє Цензор.Нет з посиланням на власні джерела.

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Київський бізнесмен, якого взяли під варту 30 травня у Києві з підозрою в організації теракту, в результаті якого повинні були вбити журналіста Аркадій Бабченко, визнав свою провину і погодився співпрацювати зі слідством.

Проте умов такої угоди з правоохороними органами джерела не розкривають.

Адвокат підсудного Бориса Германа Євген Солодко відмовився коментувати цю інформацію, посилаючись на те, що підписав зобов'язання про нерозголошення інформації.

29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також відомо, що ще одним ймовірним організатором замаху на журналіста є В’ячеслав Пивоварник