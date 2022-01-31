Організатори масових заворушень в Україні раніше працювали у поліції

Поліція викрила групу осіб, яка готувала масові заворушення в Україні. Відомо, що організатори мали досвід роботи в правоохоронних органах і могли бути пов'язані із спецслужбами Росії.

Провокатори вигідні для Москви, – очільник МВС

На брифінгу глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що причетність зловмисників до іноземних спецслужб наразі не встановлена. Однак міністр внутрішніх справ Денис Монастирський натякнув, що провокатори швидше за все пов'язані з Росією.

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Організатори мали знання про засоби та протоколи правоохоронних органів. Мали досвід роботи у правоохоронних органах. Служба безпеки вивчає зв'язки зловмисників з невизнаними збройними формуваннями на Донбасі, а також спецслужбами Росії,

– сказав міністр.

Монастирський припустив, що дестабілізація ситуації в Україні, не вигідна нікому, крім Москви.

Наразі підозри оголосили 2 особам.

Монастирський розповів деталі про провокаторів: відео

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