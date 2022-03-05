Орки з Енергодара вийшли, – голова Запорізької ОВА

Російські військові так і не змогли захопити Енергодар Запорізької області. Їх вже немає у місті.

Армія гопників, – Старух

В Енергодарі відновили контроль всіх органів влади. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Сьогодні ми бачили в Мелітополі величезний мітинг. Люди показують свою продержавницьку позицію. В Енергодарі також все нормально. Орки з міста вийшли,

– розповів Старух.

Він додав, що минулої ночі в Енергодарі панувало мародерство: "Там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм у полі ноутбук, взагалі не зрозуміло".

Зауважимо, раніше мешканці Енергодару виходили величезною колоною на в'їзді до міста, аби не впустити російські танки.

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