Орки знайшли своє місце: російське командування завело групу танків у глибоке болото
Джерело:Військова служба правопорядку в ЗСУ
Так звана "друга армія світу" продовжує радувати нас своєю "могутністю". Група танків застрягла у болоті, через що окупантам довелося її там залишити.
Тепер картина радує око – танки окупанта у багнюці. Самі ж окупанти розбіглися.
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У Збройних Силах України уже потролили окупантів. Мовляв танки дійсно вміють плавати і літати, то ж нехай росіяни в це вірять далі.
Російські генерали! Не зупиняйтесь та нікому не вірте. У ваших військових академіях не брешуть – танки дійсно вміють плавати та літати,
– потролили росіян у ВСП ЗСУ.
То ж пропонуємо вам ці неймовірні кадри, які вкотре демонструють "могутність" армії окупанта.
Російський танк "прийшов у рідну гавань" / Фото ВСП ЗСУ
І ще один танк там же / Фото ВСП ЗСУ
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