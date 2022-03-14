Орки знайшли своє місце: російське командування завело групу танків у глибоке болото

Так звана "друга армія світу" продовжує радувати нас своєю "могутністю". Група танків застрягла у болоті, через що окупантам довелося її там залишити.

Тепер картина радує око – танки окупанта у багнюці. Самі ж окупанти розбіглися.

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У Збройних Силах України уже потролили окупантів. Мовляв танки дійсно вміють плавати і літати, то ж нехай росіяни в це вірять далі.

Російські генерали! Не зупиняйтесь та нікому не вірте. У ваших військових академіях не брешуть – танки дійсно вміють плавати та літати,

– потролили росіян у ВСП ЗСУ.

То ж пропонуємо вам ці неймовірні кадри, які вкотре демонструють "могутність" армії окупанта.



Російський танк "прийшов у рідну гавань" / Фото ВСП ЗСУ



І ще один танк там же / Фото ВСП ЗСУ

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