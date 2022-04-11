"Орланами" окупанти вивідують позиції ЗСУ в Ізюмському районі

Загарбники продовжують вивідувати позиції ЗСУ в Ізюмському районі. Роблять це за допомогою безпілотників "Орлан".

Такі безпілотники корегують вогонь окупантів. Про повітряну розвідку повідомили в Генштабі 11 квітня.

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На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА "Орлан-10",

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що "Орлан-10"є одним із найновітніших безпілотників у російській армії. Вони завжди були величезною втратою для окупантів.

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