"Орланами" окупанти вивідують позиції ЗСУ в Ізюмському районі
11 квітня 2022 , 07:27Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Загарбники продовжують вивідувати позиції ЗСУ в Ізюмському районі. Роблять це за допомогою безпілотників "Орлан".
Такі безпілотники корегують вогонь окупантів. Про повітряну розвідку повідомили в Генштабі 11 квітня.
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На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА "Орлан-10",
– мовиться в повідомленні.
Відомо, що "Орлан-10"є одним із найновітніших безпілотників у російській армії. Вони завжди були величезною втратою для окупантів.
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