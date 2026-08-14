Ормузька протока спорожніла: після атак Ірану танкери майже припинили рух

Рух суден через Ормузьку протоку різко скоротився після нових атак Ірану. У четвер, 13 серпня, були атаковані два судна Об'єднаних Арабських Еміратів, після чого більшість танкерів фактично припинили рух через протоку.

Про це повідомляє Reuters.

Що відбувається в Ормузькій протоці?

Після зриву припинення вогню Іран відновив атаки на судна, які проходять Ормузькою протокою. Тегеран звинувачує окремі кораблі у спробах пройти стратегічним водним шляхом без його дозволу.

Національна нафтова компанія Об'єднаних Арабських Еміратів повідомила, що два її судна, які проходили протокою ввечері 13 серпня, зазнали атак. Уряд ОАЕ поклав відповідальність за інцидент на Іран, однак Тегеран оперативно не прокоментував ці звинувачення.

За даними аналітичної компанії Kpler, у п'ятницю через протоку пройшли лише кілька суден. Серед них був зерновоз, який зайшов в іранські води, а також порожнє судно для перевезення сухих вантажів, що рухалося у протилежному напрямку.

Окремо через Ормузьку протоку прямував порожній танкер для перевезення зріджених нафтопродуктів. Водночас 14 серпня не було зафіксовано проходження жодної партії сирої нафти.

Для порівняння, у четвер протоку перетнули дев'ять суден, а в середу – п'ять. Частина кораблів може залишатися непоміченою, оскільки деякі судна вимикають транспондери.

До початку війни між США та Іраном через Ормузьку протоку щодня проходило близько 130 суден. Теперішнє скорочення трафіку демонструє масштаб впливу військової ситуації на один із ключових світових транспортних маршрутів.

Ормузька протока має стратегічне значення для світового енергетичного ринку, оскільки через неї проходять значні обсяги нафти та інших енергоносіїв із країн Перської затоки. Аналітик Verisk Maplecroft Торбйорн Солведт зазначив, що здатність Ірану обмежувати судноплавство через протоку є одним із головних важелів Тегерана у переговорах.

Тим часом 13 серпня парламентський комітет Ірану схвалив план щодо режиму судноплавства через Ормузьку протоку, повідомило напівофіційне агентство Tasnim. Документ передбачає заборону транзиту активів та обладнання, пов'язаних зі США, Ізраїлем та іншими країнами, які Іран вважає "ворожими".

Нагадаємо, а лише 11 серпня Сполучені Штати Америки заявили, що повністю очистили Ормузьку протоку від мін. Також американці перебрали на себе абсолютний контроль над цим стратегічно важливим водним шляхом.