Осипова – за ґрати: під Печерським райсудом засідання контролює Нацкорпус

1 березня у Печерському районному суді почалось чергове судове засідання по справі директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентина Осипова.
Джерело:Нацкорпус
Нацкорпус київського осередку прибув під стіни суду, аби проконтролювати незаангажованість судового засідання.
Ця справа затягується з 2019 року. У суді, у правоохоронних органах давно відома історія з його корупційними махінаціями. Віднедавна про це відомо і його колегам, у лютому ми зробили все для цього потрібне. На нього було байдуже всім політичним партіям, які ніби як займають опозицію до Кличка і його команди. Але нам не байдуже, і ми будемо вимагати справедливого правосуддя для цього персонажа,
– заявив очільник київського осередку НК Сергій Тамарін.
Нагадаємо, що Валентин Осипов – очільник Департаменту транспортної інфраструктури при КМДА. У 2017 році він був заступником керівника "Київавтодору" Олександра Густєлєва. У цей час разом зі своїми колегами він вигадав схему відмивання державних коштів, виділених на ремонт доріг. За матеріалами слідства, Осипов винний у розкраданні 37 млн гривень. Це не завадило йому піти на підвищення та зайняти посаду у КМДА. Кар’єрне зростання Осипова може бути пов’язаним з протекцією Густєлєва, який знаходиться у дружніх стосунках з Віталієм Кличком. ЗМІ неодноразово повідомляли про їхні спільні відвідини лазні, катання на мотоциклах тощо.
"Осипов – це унікальний приклад невмирущого чиновника. Його спіймали на відмиванні коштів, відкрили кримінальне провадження, довели справу до суду. І що ви думаєте, чи несе він якусь відповідальність? Його навіть не звільнили з державних посад, а навіть посадили у крісло керівника Департаменту! І порівняйте це зі справою Сивохо, справою Шеремета, коли людей, яких призначили винними, ставлять на межу легальності. Сподіваюсь, суд буде до Осипова об’єктивний та винесе справедливе рішення щодо корупціонера", – таку позицію висловив речник Національного Корпусу Брусов Данило.
Сьогодні засідання знову перенесли на невизначений термін. Ми й надалі будемо слідкувати за ходом цієї справи. Ми не дозволимо корупціонерам ухилитись від заслуженого покарання.