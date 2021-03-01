Осипова – за ґрати: під Печерським райсудом засідання контролює Нацкорпус

1 березня у Печерському районному суді почалось чергове судове засідання по справі директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентина Осипова.

Нацкорпус київського осередку прибув під стіни суду, аби проконтролювати незаангажованість судового засідання.

Ця справа затягується з 2019 року. У суді, у правоохоронних органах давно відома історія з його корупційними махінаціями. Віднедавна про це відомо і його колегам, у лютому ми зробили все для цього потрібне. На нього було байдуже всім політичним партіям, які ніби як займають опозицію до Кличка і його команди. Але нам не байдуже, і ми будемо вимагати справедливого правосуддя для цього персонажа,

– заявив очільник київського осередку НК Сергій Тамарін.

Нагадаємо, що Валентин Осипов – очільник Департаменту транспортної інфраструктури при КМДА. У 2017 році він був заступником керівника "Київавтодору" Олександра Густєлєва. У цей час разом зі своїми колегами він вигадав схему відмивання державних коштів, виділених на ремонт доріг. За матеріалами слідства, Осипов винний у розкраданні 37 млн гривень. Це не завадило йому піти на підвищення та зайняти посаду у КМДА. Кар’єрне зростання Осипова може бути пов’язаним з протекцією Густєлєва, який знаходиться у дружніх стосунках з Віталієм Кличком. ЗМІ неодноразово повідомляли про їхні спільні відвідини лазні, катання на мотоциклах тощо.

"Осипов – це унікальний приклад невмирущого чиновника. Його спіймали на відмиванні коштів, відкрили кримінальне провадження, довели справу до суду. І що ви думаєте, чи несе він якусь відповідальність? Його навіть не звільнили з державних посад, а навіть посадили у крісло керівника Департаменту! І порівняйте це зі справою Сивохо, справою Шеремета, коли людей, яких призначили винними, ставлять на межу легальності. Сподіваюсь, суд буде до Осипова об’єктивний та винесе справедливе рішення щодо корупціонера", – таку позицію висловив речник Національного Корпусу Брусов Данило.

Сьогодні засідання знову перенесли на невизначений термін. Ми й надалі будемо слідкувати за ходом цієї справи. Ми не дозволимо корупціонерам ухилитись від заслуженого покарання.