Як оскаржити рішення, закріплене в електронній постанові ВЛК

Тепер висновки ВЛК ухвалюють в електронному форматі, але це не означає, що їх не можна оскаржити. Якщо комісія допустила помилки або неправильно оцінила стан здоров’я, ви маєте право подати скаргу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. Реформа військово-лікарських комісій триває, і серед ключових змін – впровадження електронних постанов.

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Що таке електронна постанова ВЛК і чому її можуть оскаржити

Вони мають прискорити медичні огляди та зробити процес прозорішим. Однак якщо військовозобов’язаний чи військовий не згоден із висновком комісії, він має право його оскаржити.

Електронна постанова ВЛК – це документ, який містить висновок комісії щодо придатності особи до військової служби, необхідності лікування, відпустки за станом здоров'я чи звільнення.

Оскаржити постанову можна, якщо:

Висновки ВЛК ґрунтуються на неповних чи застарілих медичних даних.

Були допущені процедурні порушення під час проходження огляду.

Людина вважає, що її стан здоров’я оцінено неправильно або некоректно класифіковано.

Куди звертатися для оскарження постанови ВЛК?

Існує два основних шляхи перегляду рішення ВЛК:

1. Оскарження до штатної ВЛК (центральної чи регіональної)

Якщо людина не погоджується з висновком первинної ВЛК, вона може подати заяву про перегляд рішення до вищої інстанції — центральної або регіональної комісії.

Як це зробити?

Подати письмову заяву до регіональної чи центральної ВЛК.

Додати копії медичних документів, які підтверджують необхідність перегляду рішення.

Очікувати на повторний огляд та нове рішення.

Штатна ВЛК розгляне скаргу та може або підтвердити попереднє рішення, або переглянути його.

2. Судове оскарження

Якщо рішення ВЛК залишилося незмінним після перегляду у вищій комісії, людина може звернутися до суду.

Що потрібно для звернення?

Написати позовну заяву до адміністративного суду.

Додати медичні документи, висновки незалежних лікарів (якщо є), докази порушень у процедурі ВЛК.

Подати документи особисто або через адвоката.

Суд може призначити незалежну медичну експертизу, яка підтвердить або спростує висновки ВЛК.

Якщо людина не погоджується з висновком ВЛК, вона має повне право його оскаржити. Спочатку варто подати заяву до регіональної чи центральної ВЛК, а якщо це не дасть результату – звернутися до суду.