Осколкові поранення і травми очей: на Луганщині провели 18 складних операцій пораненим дітям

Унаслідок атак російських окупантів, на Луганщині серйозних травм зазнають діти. За місць у лікарнях області провели 18 складних операцій маленьким українцям з важкими пораненнями.

До лікарень діти потрапляють з множинними пораненнями та травмами. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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У якому стані маленькі пацієнти

Сергій Гайдай заявив, що лікарі на Луганщині провели 18 складних операцій. У дітей ножинні осколкові поранення, мінно-вибухові травми, поранення обличчя та очей. Усім їм надають допомогу хірурги.

Маленьким пацієнтам неодноразово спеціалісти робили ушивання ран всього тіла: обличчя, кінцівок, черевної порожнини, вилучання осколків, іммобілізацію переломів. Також було зроблено декілька надскладних операцій,

– заявив Гайдай.

Лікарі поділилися історіями про героїзм батьків у порятунку своїх дітей. Наприклад, у Рубіжному батько закрив собою 12-річного сина та отримав важкі поранення. Однак хлопцю ці травми вартували б життя.

Однак в області є багато трагічних випадків. Наприклад, вагітна жінка з 7-річною донькою переїхали з Рубіжного до села біля Кремінною, однак там вони загинули після авіаудару.

Часто діти зазнають поранень, які не сумісні з життям. Від початку війни на Лушанщині загинули 29 дітей.

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