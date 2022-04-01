Осколкові поранення і травми очей: на Луганщині провели 18 складних операцій пораненим дітям
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Унаслідок атак російських окупантів, на Луганщині серйозних травм зазнають діти. За місць у лікарнях області провели 18 складних операцій маленьким українцям з важкими пораненнями.
До лікарень діти потрапляють з множинними пораненнями та травмами. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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У якому стані маленькі пацієнти
Сергій Гайдай заявив, що лікарі на Луганщині провели 18 складних операцій. У дітей ножинні осколкові поранення, мінно-вибухові травми, поранення обличчя та очей. Усім їм надають допомогу хірурги.
Маленьким пацієнтам неодноразово спеціалісти робили ушивання ран всього тіла: обличчя, кінцівок, черевної порожнини, вилучання осколків, іммобілізацію переломів. Також було зроблено декілька надскладних операцій,
– заявив Гайдай.
Лікарі поділилися історіями про героїзм батьків у порятунку своїх дітей. Наприклад, у Рубіжному батько закрив собою 12-річного сина та отримав важкі поранення. Однак хлопцю ці травми вартували б життя.
Однак в області є багато трагічних випадків. Наприклад, вагітна жінка з 7-річною донькою переїхали з Рубіжного до села біля Кремінною, однак там вони загинули після авіаудару.
Часто діти зазнають поранень, які не сумісні з життям. Від початку війни на Лушанщині загинули 29 дітей.
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