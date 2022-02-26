Основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва

Російські загарбники хочуть оточити та заблокувати Київ. Це основна мета ворога.

Росіяни хочуть "демілітаризації" та "денаціоналізації" України. Їх головний намір – примушення українського керівництва до зміни політичного курсу на російських умовах.

До теми ЗСУ під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС

Ворог слабшає

У Генштабі зазначили, що підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп.

Вони чекають додаткових підрозділів та вимушені зупинятися для поповнення запасів.