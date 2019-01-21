Основные успехи и неудачи украинской энергетики

Для энергетического сектора украинской экономики нужно рассматривать три отдельных сегмента: добыча энергоресурсов, распределение и использование. При этом у каждого из них еще минимум по 5-7 подвидов, в которых и свои законы, и свои тенденции, достижения и проблемы.

По итогам прошедшего года можно смело констатировать, что украинская политическая и экономическая дискуссия, как и во все времена независимости, сводилась исключительно к обсуждению проблематики второй составляющей – распределения энергоресурсов. Именно за это идет вся политическая борьба в стране. Ведь там заложена вся или большая часть той коррупционной политической ренты, которая так прельщает наших старых политиков и всех, кто ради нее стремиться попасть в большую политику.

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Вопросы добычи остаются в ведомстве ограниченного круга субъектов хозяйствования, монопольное положение которых сдерживает развитие отрасли.

Вопросы потребления также сведены не к задачам повышения эффективности и энергосбережения, а к задачам удовлетворения потребностей неэффективных потребителей за счет эффективных. В таком общем раскладе все разговоры о энергонезависимости, о справедливых тарифах, о загрузке газотранспортной системы, о поиске альтернативных поставщиков энергоносителей, о противостоянии масштабным газовым проектам агрессора и о прочих возобновляемых зеленых энерготехнологиях выглядят как пустые и бесперспективные.

И судя по тому, какие формируются тенденции на предстоящий избирательный цикл, то в ближайшие 5 лет в украинской энергетике существенных положительных изменений ждать не приходится.

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