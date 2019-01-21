18:17
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Блоги Олександр Гаврутенко
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Олександр Гаврутенко

      Основные успехи и неудачи украинской энергетики

      182
      Состояние украинской энергетики
      Состояние украинской энергетики

      Для энергетического сектора украинской экономики нужно рассматривать три отдельных сегмента: добыча энергоресурсов, распределение и использование. При этом у каждого из них еще минимум по 5-7 подвидов, в которых и свои законы, и свои тенденции, достижения и проблемы.

      По итогам прошедшего года можно смело констатировать, что украинская политическая и экономическая дискуссия, как и во все времена независимости, сводилась исключительно к обсуждению проблематики второй составляющей – распределения энергоресурсов. Именно за это идет вся политическая борьба в стране. Ведь там заложена вся или большая часть той коррупционной политической ренты, которая так прельщает наших старых политиков и всех, кто ради нее стремиться попасть в большую политику.

      Читайте также: Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?

      Вопросы добычи остаются в ведомстве ограниченного круга субъектов хозяйствования, монопольное положение которых сдерживает развитие отрасли.

      Вопросы потребления также сведены не к задачам повышения эффективности и энергосбережения, а к задачам удовлетворения потребностей неэффективных потребителей за счет эффективных. В таком общем раскладе все разговоры о энергонезависимости, о справедливых тарифах, о загрузке газотранспортной системы, о поиске альтернативных поставщиков энергоносителей, о противостоянии масштабным газовым проектам агрессора и о прочих возобновляемых зеленых энерготехнологиях выглядят как пустые и бесперспективные.

      И судя по тому, какие формируются тенденции на предстоящий избирательный цикл, то в ближайшие 5 лет в украинской энергетике существенных положительных изменений ждать не приходится.

      Читайте также: Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины

      Автор: Олександр Гаврутенко
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Міністерство енергетики Енергетика
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Філософія Гауді: чим унікальні творіння славетного архітектора
      сьогодні , 18:14 Філософія Гауді: чим унікальні творіння славетного архітектора
      Наталія Печерська 11
      Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      сьогодні , 17:30 Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      Роман Маселко 92
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      сьогодні , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      сьогодні , 17:05 Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      Олександр Гаврутенко 182
      Сортування сміття: що про це треба знати
      сьогодні , 16:18 Сортування сміття: що про це треба знати
      Світлана Попова 581
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук