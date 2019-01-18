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      Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины

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      Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины

      Украина, будучи на периферии мирового развития переживает второй этап миграции своего населения в более развитые страны. Первым была так называемая "выкачка мозгов", когда в мире шла ожесточенная борьба за высококвалифицированных специалистов.

      Теперь черед дошел до более массовой миграции людей рабочих профессий, неквалифицированной рабочей силы. Это естественный процесс для стран-участников открытого глобального конкурентного рынка, где трудовые ресурсы, это один из множества видов ресурсов, без которых не возможно экономическое развитие.

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      Открытый рынок капиталов, технологий, сырья, рабочей силы ставит задачи для государств создавать условия: институционные (законодательные), инфраструктурные и прочие с целью привлечения этих ресурсов в свои экономики, и Украина в этой конкуренции явно проигрывает. Низкотехнологичная структура постсоветской экономики позволила государству проигнорировать "утечку мозгов" первого этапа миграции – необходимые системные решения тогда не были приняты и мы за это дорого поплатились, поплатились самой возможностью устойчиво развиваться.

      Не хватило у нас мудрости предотвратить и вторую волну. Если и в этот раз государство не отреагирует должным образом, не начнет проводить необходимых реформ и в трудовом законодательстве, и в системе оплаты труда, в налоговой системе, в судебной, в социальной – во всех сферах, которые определяют и условия труда, и качества жизни населения – то последствия будут еще более плачевные.

      Вместо системных реформ могут быть более простые и более радикальные меры защиты нации от последствий глобализации – это закрытие границ, самоизоляция, "свой уникальный путь", к которому многие призывают. Но это всего лишь способ консервации ситуации, а не путь развития.

      Наш северный сосед, кстати говоря, эту проблему для себя решает и тем, и тем способом – и самоизолируется, и пытается создавать условия для привлечения населения из других стран. С далневосточным и среднеазиатским странами у них это не плохо получалось, но ситуация заходит до той степени, что вскоре российский народ с трудом можно будет называть славянским или европейским. Поэтому им так важно бороться за Украину и украинцев не только по экономическим или геополитическим соображениям, а и по внутренним демографическим причинам.

      Нам же делать свое: проводить реформы, работать над национальной самоидентификацией – иначе мы и впредь будем растрачивать свой человеческий ресурс в интересах других государств.

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      Автор: Олександр Гаврутенко
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Робота Реформи Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
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