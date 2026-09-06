Є важлива відмінність: у чому ключова особливість візиту Віткоффа і Кушнера до Києва

Візит дипломатичних посланців США до України викликав неабиякий резонанс у світових медіа та дав привід для обговорень щодо подальшого переговорного процесу. Водночас аналітики застерігають від завищених очікувань і вказують на єдиний реальний результат цієї дипломатичної активності наразі.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що приїзд американських дипломатів є насамперед демонстрацією повернення США до переговорного треку. За його словами, світові медіа пильно стежать за перебігом подій, очікуючи на бодай якісь зрушення у припиненні війни.

Чому візит Віткоффа і Кушнера став сигналом для США?

Після початку військових дій проти Ірану наприкінці лютого Сполучені Штати фактично випали з дипломатичного процесу навколо війни Росії проти України. Візити Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера спочатку до Москви, а згодом до Києва стали чітким сигналом для міжнародної спільноти про те, що Вашингтон не залишив цю тему.

Якщо ви мене питаєте, яке моє відношення до оцих візитів, я думаю, що це формальна демонстрація того, що США в грі, що США не забули про війну Росії проти України. Але важлива відмінність у тому, що раніше вони їхали до Москви. У Києві не був ні Кушнер, ні Віткофф. Сьогодні вони приїхали,

– наголосив Іван Ус.

Він припустив, що вплинути на їхній приїзд могла американська блогерка Лора Лумер, яка упродовж 11 днів перебувала в Україні. Вона на власні очі побачила результати російського терору й кардинально змінила думку про Володимира Путіна.

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Який практичний результат візиту?

Попри підвищену увагу світових ЗМІ, експерт закликає не очікувати від поїздки американських представників проривних домовленостей. Наразі єдиним відчутним наслідком цих консультацій стало тимчасове взаємне зменшення інтенсивності ударів по столицях.

Зараз, якщо казати про результати, ну принаймні обмін зобов'язаннями протягом трьох днів не бити Києву по Москві і Москві по Києву, він частково є. На жаль, є загиблі через російські атаки в інших містах, але очікуваного балістичного обстрілу Києва не відбулося,

– підсумував експерт.

Він також додав, що є стримані сподівання на можливі зрушення у питаннях обміну полоненими, однак про більші масштабні угоди на цьому етапі говорити зарано.