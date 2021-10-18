Останній на Черкащині: у Тальному демонтують пам'ятник комуністичному діячеві

На Черкащині, у Тальному 18 жовтня починають демонтовувати пам'ятник Федору Дубковецькому. Це останній монумент комуністичному діячеві в цій області.

Про це видання пише з посиланням на слова міського голови Тального Василя Сідька. Вже 18 жовтня влада шукатиме кран, який зміг би підняти частину скульптури вагою 5 тонн.

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Пам'ятник Дубковецькому демонтують

Сам пам'ятник розбиратимемо частинами. Після демонтажу його знову зберуть на кладовищі села Здобуток, де похований Дубковецький,

– зазначив Сідько.

Він нагадав, що рішення про демонтаж міська рада ухвалила кілька місяців тому. Але після цього виникли труднощі з пошуком фахівців і архітекторів, які можуть демонтувати пам'ятник, не пошкодивши його. Організацію, яка зможе це зробити, знайшли у Черкасах.

Мер Тального також розповів, що монумент складається з кам'яної та бронзової частин. Їх потрібно зняти акуратно, не пошкодивши. Ситуацію ускладнює відсутність під'їзду для крана.

Спершу влада не хотіла демонтовувати монумент

Пам'ятник двічі герою соціалістичної праці Федору Дубковецькому встановили на місці монумента Богдану Хмельницькому.

У грудні 2020 року міська влада відмовилася його демонтувати. Однак згодом Черкаська прокуратура порушила провадження за статтею про виготовлення комуністичної та нацистської символіки. Тоді депутати погодилися перенести пам'ятник з центральної частини міста на цвинтар, де похований Дубковецький.