З останнім дзвоником: красиві листівки та зворушливі привітання у віршах і прозі

У цю п'ятницю, 31 травня, у школах України лунає останній дзвоник. Сьогодні школярі йдуть на омріяний відпочинок, а випускники роблять перший крок у доросле життя.

У святковий день не забудьте привітати близьких з останнім дзвоником. 24 Канал підібрав найкращі вітання у картинках, віршах та прозі.

Зверніть увагу З останнім дзвоником, випускники: добірка найкращих привітань у картинках

Привітання з останнім дзвоником

Зі шкільного найріднішого порогу,

З найкращої юнацької весни

У добрий час, у світлу путь-дорогу

Благословляємо вас, доньки й сини!

І хлібом-сіллю радо проводжаєм,

Щоб вам жилось в достатку і теплі.

Ми від душі вам, діточки, бажаєм

Любові, миру, щастя на землі!

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди!



Привітання з останнім дзвоником / Фото "Країна У"

Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок

З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.

Певно, сумує наш рідний дзвінок,

Що не покличе вже нас на урок.

Разом з дзвінком сумуємо й ми,

З вами здружились, зріднилися ми.

Якось незвично, що вже на урок

Клас випускний ваш не кличе дзвінок.

Що ж, відлітайте ключем журавлиним —

У вирій життя школа нас проводжає.

Хай вам зірниця палає щаслива!

Від щирого серця добра вам бажаєм.

***

Вам бажаємо ми вперед йти,

Відчуваючи силу всіх прагнень,

І нехай буде щастя попереду,

І нехай буде багато вражень!



Привітання з останнім дзвоником / Фото "Апостроф"

Вітаю всіх з останнім дзвоником! Нехай сьогоднішній день буде наповнений радістю, сміхом і незабутніми моментами. Це особливий час, коли ви прощаєтеся зі школою і готуєтесь до нового етапу у своєму житті. Нехай ваше майбутнє буде яскравим і успішним!

***

Колись веселий дзвоник вас зустрічав на порозі в 1 клас, а сьогодні він лунає на знак прощання зі школою. Прощальні хвилини завжди наповнені яскравими спогадами і щемливим ​​сумом від того, що йде в минуле щось важливе, дороге, рідне. Дорогі випускники! Нехай кожен із вас знайде свою дорогу в житті. Для вас у шкільних вікнах завжди буде горіти світло.



Привітання з останнім дзвоником / Фото "Країна У"

Шановні вчителі, вітаємо з останнім дзвоником! Цей день символізує завершення важкої, але дуже важливої справи. Ваш внесок у життя наших дітей неоціненний, і ми цінуємо вашу самовідданість, терпіння та професіоналізм. Нехай літо принесе Вам заслужений відпочинок і натхнення для нових звершень!

***

Вітаємо зі святом О​станнього дзвінка! Вчителям дякуємо і бажаємо добре відпочити від галасливих класів і списаних зошитів. Діткам бажаємо весело і з користю провести канікули, отримати масу яскравих вражень і з новими силами здобувати знання!