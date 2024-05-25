Вранці 25 травня в Росії вітер зніс частину даху школи. Сталося це перед "святкуванням" останнього дзвоника.

І хоча це сталося це до початку урочистої лінійки, втім, не минулося без постраждалих. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Метал разом з дерев'яним каркасом упав прямо на школярів

Сильний вітер вніс значні корективи у свято. У школі №29 на вулиці Рилєєва зірвало частину покрівлі. Так званий голова муніципальної освіти Краснодару заявив, що хоч це сталося до початку урочистої лінійки, але є постраждалі.

Загалом постраждало 12 дітей: кілька осіб від допомоги відмовилися, 5 госпіталізовано до дитячої крайової лікарні, решту направлено до лікарні швидкої медичної допомоги. У всіх різний ступінь тяжкості, від легкого до середнього,

– повідомив Євгєній Наумов.

Також заявив, що на даху й на землі працюють рятувальники. Залучили 29 осіб і 9 одиниць техніки.

У Краснодарі вітер зірвав дах школи / Фото з росЗМІ

Пропагандисти зауважили, що в момент обвалу школярі чекали відкриття лінійки на останній дзвінок. Шматок покрівлі зірвало вітром за 10 хвилин до початку. Метал разом з дерев'яним каркасом упав прямо на школярів. За словами працівників, покрівлю нібито лагодили до 2015 року.

У мережі також оприлюднили список постраждалих. Серед них діти 2008 – 2010 року народження. Російські слідчі вже відкрили справу.

РосЗМІ пишуть, що наразі у Краснодарському краї сильний ураган із поривами вітру 30 метрів на секунду. Тим часом у мережі оприлюднили відео з місця подій.

Як зірвало дах зі школи: дивіться відео