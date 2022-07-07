Останній шанс заставити воювати: росія обіцяє окупантам квартири у глибинках

кремлівське командування зберігає на території України величезну кількість цілком боєздатного війська, але плани путіна не відповідають можливостям його армії. Через великі втрати та ще більш великі амбіції росії, для кремля вкрай важливо зберігати у війську якомога більше людей.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, важливість кожного боєздатного солдата для москви полягає зовсім не в цінності людського життя, а виключно в єдиній доступній росії тактиці ведення війни – закиданні супротивника "м'ясом". Через великі втрати та бажання захопити щонайменше всю лівобережну Україну путіну дуже потрібно перекрити відтік людей з війська та оголосити хоча б часткову неприховану мобілізацію.

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І якщо з мобілізацією у росії все складається більш-менш добре, то відтік загарбників спостерігається з перших днів війни і постійно збільшується.

Гроші не вартують життя

Ті підрозділи, які були фактично розбиті на Харківщині та Донбасі, російські генерали вимушено виводять на поповнення та перегрупування до росії.

При цьому величезна кількість військових зі знищених бригад одразу ж пишуть рапорти на звільнення. Бо розуміють, що вдруге такого шансу у них не буде.

Окупанти, яким вдалося вижити у пеклі війни, не хочуть ані грошей, ані статусу ветеранів. Єдине їх бажання – ніколи не опинятися на війні та жити зі своїми родинами.

Звісно, йдеться не про всіх путінських ординців, але з кожним днем мотивації "денацифікувати" Україну у росіян стає все менше, а кількість тих, хто відмовляється йти у бій, розриває контракти та шукає варіанти повернення додому, зростає.

Достатньо довго росія користалася тотальними злиднями серед свого населення. Воякам обіцяли шалені бойові доплати, премії та одноразові виплати у випадку підписання контрактів. За рахунок подібних неймовірних за російськими мірками можливостей швидко збагатитися кремль і отримав велику кількість добровольців та найманців.

Однак вже на передовій бойовий дух таких окупантів стрімко перетворюється на панічні настрої, а гроші міноборони росії систематично не доплачує. Наприклад, загарбники, що воюють під Херсоном, вже 2 місяці отримують лише ставку. Через всі ці чинники у дедалі більшої частини окупантських військ є чітке усвідомлення того, що жодні обіцяні гроші не коштують їх життя.

Розуміння, що держава обов'язково обманюватиме та не доплачуватиме левову частку рублів, вже сформувалося навіть у тих, хто замислюється про відправку до України, але бойова пропаганда робить свою справу.

Задобрюють обіцянками житла у депресивному регіоні

Щоб зупинити відтік кадрів з армії, оскільки всі розмови про збільшення виплат вже не працюють, у москві вирішили додати до обіцянок безкоштовну видачу квартир чи будинків учасникам бойових дій. При цьому йдеться чомусь про житло у Калінінградській області, яка є фактично відірваною від росії та перебуває в ізоляції.

Втім, Калінінградський регіон навіть без всіх санкційних обмежень є глибоко дотаційним та занедбаним. Тому відправитися туди жити хочуть хіба буряти та якути, для яких вирватися з Далекого Сходу – то вже є межею мрій.

Але ж ризикувати життям заради квартири в розваленому будинку, тим паче, що держава із цим майже стовідсотково обмане, охочих не знайшлося. Після спроб підкупити вояків житлом рапорти на звільнення ніхто зі службовців виведених підрозділів не забрав.