Останній день українцям повернутися літаком: ситуація в аеропорту "Жуляни"

Через поширення коронавірусу у світі в Україні закривають кордони, а з 17 березня повністю обмежать авіасполучення. Сьогодні, 16 березня, прибувають останні повітряні рейси з українцями. Далі громадянам україни доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського сполучення.

► Рейси

В аеропорту "Київ" у Жулянах наразі малолюдно – приблизно 10% від кількості людей у звичайному режимі, передає кореспондентка 24 каналу.

До теми В Україні з 17 березня повністю обмежать авіасполучення

Дуже багато рейсів вже скасовано, і переважно це все – рейси з Польщі. Найближчий рейс, який прилітає 16 березня з-за кордону – буде з Берліну. На 17 березня на табло рейси всіх сполучень скасовано.



Рейси 16 березня / Фото 24 канал

Українцям є час повернутися лише сьогодні – 16 березня. Від 17 березня аеропорт працювати у звичному режимі лише для внутрішньоукраїнських рейсів. Сьогодні, наприклад, має прилетіти літак із Запоріжжя.



Рейси 17 березня / Фото 24 канал

► Захист в аеропорту

Переважно всі працівники аеропорту – в захисних масках. Більшість звичайних людей ходять без них. У приміщенні все дезінфікують, миють підлогу. Кожні 10-15 хвилин озвучують оголошення, як захиститися від коронавірусу. У вбиральнях постійно прибирають, є мило та рушники, оданк антисептиків немає.

Ситуація в аеропорту "Жуляни" / фото 24 канал

Дивіться відео про стан КПП та в аеропорту "Жуляни":