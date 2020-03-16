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      Останній день українцям повернутися літаком: ситуація в аеропорту "Жуляни"

      - Читать новость на русском
      Арепорт "Жуляни" / 24 канал

      Через поширення коронавірусу у світі в Україні закривають кордони, а з 17 березня повністю обмежать авіасполучення. Сьогодні, 16 березня, прибувають останні повітряні рейси з українцями. Далі громадянам україни доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського сполучення.

      ► Рейси

      В аеропорту "Київ" у Жулянах наразі малолюдно – приблизно 10% від кількості людей у звичайному режимі, передає кореспондентка 24 каналу.

      До теми В Україні з 17 березня повністю обмежать авіасполучення

      Дуже багато рейсів вже скасовано, і переважно це все – рейси з Польщі. Найближчий рейс, який прилітає 16 березня з-за кордону – буде з Берліну. На 17 березня на табло рейси всіх сполучень скасовано.


      Рейси 16 березня / Фото 24 канал

      Українцям є час повернутися лише сьогодні – 16 березня. Від 17 березня аеропорт працювати у звичному режимі лише для внутрішньоукраїнських рейсів. Сьогодні, наприклад, має прилетіти літак із Запоріжжя.


      Рейси 17 березня / Фото 24 канал

      ► Захист в аеропорту

      Переважно всі працівники аеропорту – в захисних масках. Більшість звичайних людей ходять без них. У приміщенні все дезінфікують, миють підлогу. Кожні 10-15 хвилин озвучують оголошення, як захиститися від коронавірусу. У вбиральнях постійно прибирають, є мило та рушники, оданк антисептиків немає.

      Ситуація в аеропорту "Жуляни" / фото 24 канал

      Дивіться відео про стан КПП та в аеропорту "Жуляни":

       

      Коронавірус з Китаю: останні новини
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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Києва авіація
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