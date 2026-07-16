"Україна не має іншого виходу": у ЗСУ показали останнє інтерв'ю Олега Барни перед загибеллю

У мережі оприлюднили останнє інтерв'ю колишнього народного депутата й військовослужбовця Олега Барни, записане за кілька днів до його загибелі. У ньому він розповів про службу, перші дні повномасштабної війни та висловив переконання, що Україна обов'язково переможе.

Відповідне інтерв'ю опублікував 11 Армійський корпус.

Про що говорив екснардеп у відео?

Інтерв'ю було записане за кілька днів до загибелі Олега Барни під Вугледаром. Екснардеп отримав смертельне поранення 17 квітня 2023 року під час штурму російських позицій.

В останній розмові військовий розповів, що до служби в армії працював учителем фізики, математики та предмета "Захист України" в одній зі шкіл Тернопільської області. Також він нагадав, що був народним депутатом України VIII скликання у 2014 – 2019 роках.

Барна зазначив, що ще у 2008 році його зняли з військового обліку через інвалідність. Попри це, після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році він добровільно став на захист України.

Військовий також пригадав ранок 24 лютого 2022 року, коли після четвертої години ранку отримав дзвінок від родичів із Харківщини, які повідомили про перші ракетні удари Росії. В інтерв'ю Барна наголосив, що пішов воювати, аби не допустити приходу війни до власної родини. За його словами, українські військові борються за те, щоб їхні діти жили у безпечній державі й ніколи не знали, що таке війна.

У своєму останньому інтерв'ю Олег Барна висловив упевненість у перемозі України. Він наголосив, що країна не має іншого вибору, а Росія повинна втратити можливість розпочинати нові війни.

Другої такої війни Україна може не витримати. Тому потрібно їх добити і сформувати міжнародну політику таким чином, щоб Росія просто розпалася або була недієздатна,

– сказав Барна.

Останнє інтерв'ю Олега Барни: дивіться відео

Нагадаємо, Олег Барна народився в селищі Нагірнянка на Тернопільщині. За освітою він був менеджером системи освіти та юристом, а свою професійну діяльність розпочав як учитель.

Брав участь у "Революції на граніті", акції "Україна без Кучми", а з 2002 до 2010 року очолював рідне селище Нагірнянка. У 2014 році був обраний народним депутатом України від Блоку Петра Порошенка по 167-му округу Тернопільської області.

Широкого розголосу набув у 2015 році після інциденту у Верховній Раді, коли намагався силоміць відвести тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка від парламентської трибуни. Барна також був учасником Євромайдану, а з початком російської агресії у 2014 році добровольцем вступив до лав АТО.