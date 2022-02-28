Останнє відео від загиблого у боях за Харків Сергія Пономаренка

У мережі з'явилось відео, яке записав Сергій Пономаренко перед тим, як загинути від рук ворога. Герой боронив Харків. На відео він розповідає, що росіяни стріляють по мирному населенню.

Тяжке відео, в якому він розповідає про вбивства "асвабадітелей" наших воїнів і цивільного населення, катування людей, опублікувала Ірина Геращенко.

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Вона зазначила, що Сергій, як тисячі членів нашої команди, увійшов до лав тероборони, боронити рідне місто.

Вічна пам'ять всім загиблим українцям, Героям, полеглим у боротьбі з окупантом і мирним жителям, підло розстріляним рашистами. Ворога має бути знищено,

– заявила Ірина Геращенко.

Сергію Пономаренку було 46 років, загинув депутат вчора, 27 лютого.

Відомо, що він пройшов славний шлях воїна-захисника, з 2014 року захищаючи країну від ворога у Донецькій та Луганській областях.

Це вже друга така смерть на Харківщині. У боях за Харків загинув також депутат Богодухівської міськради Сергій Глущенко.

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