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Володимир Співаковський

Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер

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Остап Бендер
Остап Бендер / Комсомольская правда

Не понимаю, почему все так смеются и иронизируют над Остапом Бендером?

Он был ярым борцом с коррупционерами, не в пример нашим нынешним борцам. Причем, он добивался реального результата!

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Отчаявшись надеяться на справедливость (!), он пошел на эту безнадежную войну со взяточниками в... одиночку. Как Дон Кихот. Сам все расследовал, сам собрал все "криминальные документы", сам выследил и предъявил общественный иск к товарищу Корейко.

Заметьте, иск не единоличный, чтобы себе в карман, а общественный! Не пугал шмайсером, не пристегивал к батарее этого подпольного миллионера Корейко.

Да и "удержанный" миллион Остапу был не нужен. В порыве искренней страсти к процветанию страны (Боже, да кто это оценит!?), он бросился на почту отправить этот 1 миллион министру финансов. Правда, вовремя опомнился.

Скажите, вот кто бы из нас сейчас отправил такой 1 миллион министру финансов???... А теперь цитата:

Великий комбинатор соскочил с парапета, озаренный новой мыслью. Не медля ни минуты, он покинул бульвар и, стойко выдерживая натиск фронтальных и боковых ветров, пошел на почтамт. Там по его просьбе чемодан зашили в рогожку и накрест перевязали бечевой. Получилась простецкая с виду посылка, какие почтамт принимает ежедневно тысячами и в каких граждане отправляют своим родственникам свиное сало, варенье или яблоки. Остап взял химический карандаш и, возбужденно махнув им в воздухе, написал: "ЦЕННАЯ. Народному комиссару финансов. Москва." И посылка, брошенная рукой дюжего почтовика, рухнула на груду овальных тючков, торбочек и ящиков. Засовывая в карман квитанцию, Остап увидел, что его миллион вместе с прочим грузом уже увозит на тележке в соседний зал ленивый старичок с белыми молниями в петлицах. Он долго еще стоял под аркой почтамта, то одобряя свой поступок, то сожалея о нем. Ветер забрался под макинтош Остапа. Ему стало холодно, и он с огорчением вспомнил, что так и не купил второй шубы.

P. S. Вот эти последние слова про шубу – ключ к пониманию всего.

P. P. S. Прошло сто лет...

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Автор: Володимир Співаковський
Теги: Новини політики Новини України Публікації Кіно Корупція
Джерело: Владимир Спиваковский
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