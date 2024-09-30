Скандальному псевдоактивісту Стахіву знову не обрали запобіжний захід

Одіозному псевдоактивісту та відомому антивакцинатору Остапу Стахіву, якого підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві, втретє не обрали запобіжний захід.

Стахів подав клопотання про відвід судді. Про це із зали суду повідомили кореспонденти hromadske.

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Стахіву досі не обрали запобіжний захід

Згідно з положенням про безоплатну правову допомогу, Стахіву призначили адвоката – Володимира Яцишина. Втім, підозрюваний відмовився від нього, сам адвокат також оголосив відмову від захисту Стахіва, оскільки він має двох адвокатів.

Вже 30 вересня на суд Стахів прийшов зі своїми прихильниками, як зазначає видання, разом вони цькували журналістів, які також прийшли на засідання. Стахів показував своє псевдопосвідчення журналіста та порівняв себе з дисидентами.

Хмара, Калинець, Стус. Це були політично переслідувані вʼязні… Вони (правоохоронці – 24 Канал) прийшли до мене до хати, щоб вручити дві підозри. Це брехуни й обманники. До мене приходить помста за те, що вони програли мені справу в Києво-Печерському суді. Це помста за те, що я говорю правду,

– заявляє він.

Повідомляється, що один із представників захисту Михайло Магарський, який разом з підозрюваним не прийшов на два попередні засідання, подав клопотання про ознайомлення з матеріалами засідань. Суддя Віктор Романюк задовольнив його й оголосив перерву на 20 хвилин для ознайомлення сторони захисту.

Пізніше Стахів подав заяву про відвід суді та в судовому засіданні оголосили перерву.

Нагадаємо, 25 вересня правоохоронці повідомили про підозру львівському псевдоблогеру Остапу Стахіву за "злив" локацій Збройних сил України та шахрайство. У соцмережах він стверджував, що російську агресію нібито спричинили "треті країни".