Остер, Десна, Прилуки: у Чернігівській області – повітряна небезпека
8 березня 2022 , 20:44Читать новость на русском
Джерело:Чернігівська ОВА
На Чернігівщині повідомили про повітряну небезпеку. Всім слід пройти в укриття.
На Чернігівщині тривають пошуково-рятувальні роботи після ворожих авіанальотів. Так 8 березня співробітники ДСНС витягнули з-під руїн 3 тіла.
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Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог не припиняє спроб заблокувати Чернігів. Для цього агресор планує відновити понтонну переправу через Десну.
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