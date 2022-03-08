Остер, Десна, Прилуки: у Чернігівській області – повітряна небезпека

На Чернігівщині повідомили про повітряну небезпеку. Всім слід пройти в укриття.

На Чернігівщині тривають пошуково-рятувальні роботи після ворожих авіанальотів. Так 8 березня співробітники ДСНС витягнули з-під руїн 3 тіла.

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Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог не припиняє спроб заблокувати Чернігів. Для цього агресор планує відновити понтонну переправу через Десну.

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