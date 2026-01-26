Росіяни вийшли з острова Олексіївський на Херсонщині: Сили оборони витиснули противника штурмами
- Російські війська залишили позиції на острові Олексіївський у Херсонській області через активні дії Сил оборони України та низький морально-психологічний стан.
- Противник намагається перегрупуватись на Херсонському напрямку, перекидаючи підрозділи для утримання темпу штурмових дій, але не може відновити спостережні пости на острові.
Російські війська залишили позиції на острові Олексіївський у Херсонській області після активних штурмових дій Сил оборони України. Водночас відхід противника також пов'язують із низьким морально-психологічним станом.
Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Яка наразі ситуація на острові Олексіївський?
У понеділок, 26 січня, Волошин повідомив про зміну контролю на острові Олексіївський, зазначивши, що ситуація там зазнала суттєвих перемін після активних дій Сил оборони.
На острові Олексіївський наша розвідка фіксує залишення позицій. Це (відбулось – 24 Канал) у результаті активних дій Сил оборони України й низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях,
– зазначив речник.
Водночас Росія не має змоги відновити на цій ділянці фронту пости спостереження. "Туди противник не може зараз завести своїх спостерігачів, – пояснив Волошин.
Крім того, речник зауважив, що наразі противник на Херсонському напрямку намагається перегрупуватись та перекинути підрозділи повітряно-десантних військ на Оріхівський напрямок, аби втримати темп наявних штурмових дій.
Росіяни атакують Херсонщину: що відомо?
За минулу добу, 25 січня, російські підрозділи атакували на всіх напрямках фронту. Сили оборони зафіксували 138 бойових зіткнень.
Російські військові обстріляли кафе в Херсоні, внаслідок чого загинули люди, є поранені. Протягом 8 січня також були атаковані інші райони Херсона, включно з центральною частиною міста.
25 січня на Херсонщині відбулись обмежені російські атаки поблизу Антонівського мосту, але без результату.