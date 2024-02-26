Освітяни з Дніпропетровщини замовили дрони для ЗСУ: дивовижну історію розповів Юрій Голик

Бажання очистити нашу землю від ворога об’єднує українців будь-якого віку, професії й статусу. Колектив Софіївського ліцею зібрав кошти на дрони для ЗСУ, та в результаті підтримка виявилась навіть більшою за очікування.

Про те, чим завершилась історія, розповів на своїй сторінці Фейсбук підприємець та волонтер Юрій Голик.

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Колектив Софіївського ліцею зібрав кошти на дрони для ЗСУ

З директоркою освітнього закладу Риммою Тиркбою, Юрій Голик познайомився ще у 2018 році. Це був початок масштабного проєкту з реконструкції школи на Дніпропетровщині. Тоді завдяки повному переобладнанню старих будівель 1934 та 1973 років вдалось перетворити школу на одну з кращих в країні. А вже пізніше вона стала ліцеєм. Нещодавно його директорка звернулася до Юрія Голика з проханням зробити від імені школи дрони для потреби військових.

Виявилось, що всім освітнім закладом вони збирали гроші на дрони для ЗСУ. У моєму фейсбуці бачили, що ми з командою робимо безпілотники. Тому написали: "Давайте ми вам перерахуємо гроші, а ви зробите дрони для ЗСУ і передасте їх тим, кому вважаєте за потрібне. Ми вам довіряємо",

– розповів Юрій Голик.



Софіївський ліцей Дніпропетровської області / Фото з фейсбуку Юрія Голика

Команда вирішила вчинити по-іншому. Вони порадили перерахувати зібрані кошти безпосередньо одному з військових підрозділів Дніпропетровщини – 3 батальйону 25 бригади. А команда Юрія Голика власним коштом зібрала декілька дронів-камікадзе і передала цьому ж підрозділу від імені ліцею.



Дрони захисникам від команди Юрія Голика / Фото з фейсбуку Юрія Голика

"Це маленька історія. Одна. Проте за останні десять років я впевнився, що саме з таких небайдужих вчинків та гідних людей складається масштабна картина нашої протидії ворогу. І саме тому врешті-решт ми неодмінно переможемо у цій війні", – написав підприємець.

Нагадаємо, інженери-розробники, яких зібрали для виготовлення дронів Юрій Голик з партнерами, вже створили низку власних моделей БпЛА – від бомберів до розвідників. Нещодавно військовим передали відтестовану модифікацію ударного дрона STING-3 Mad Max, який має посилений захист від ворожих РЕБ.