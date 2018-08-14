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От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине

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Яркие коридоры Петриковской Опорной школы
Яркие коридоры Петриковской Опорной школы / Фото автора

Самая страшная лично для меня вещь, которая мгновенно выводит меня из себя, это когда на каком-то строящемся объекте мне кто-то говорит: "А стены у нас будут в пастельных тонах…".

Бледно-розовый цвет как компромиссное решение концепции "абы чего не вышло" у людей, привыкших ко всему однотипному и боящихся индивидуальности и яркости – это тяжелое наследие совкового менталитета.

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Помню круглые испуганные глаза учителей Петриковской Опорной школы и ее строителей, когда мы сделали первое крыло именно в тех цветах, которые были нами разработаны в ходе проекта.

Петриковская Опорная школа
Петриковская опорная школа в Днепропетровской области

Помню их крики "да вы что, так никто никогда не делал, так нельзя".

Помню и их довольные лица 1 сентября, когда открылась эта школа. И их удовольствие от работы в созданном нами интерьере полгода спустя.

Яркие и современные помещения реконструированной школы в Петровке
Яркие и современные помещения реконструированной школы в Петровке 

Помню такие же удивленные глаза заместителя министра образования, попавшего в Солонянскую опорную школу.

Солонянская опорная школа в Днепровской области
Солонянская опорная школа в Днепропетровской области

Заместитель министра образования Павел Хобзей
Заместитель министра образования Павел Хобзей

Помню блогеров, не сразу поверивших, что их привезли не на выставку, а в обычную, реконструированную нами школу.

В общем, с совком и закостенелостью мы боремся. Боремся вместе с молодыми днепровскими архитекторами.

На всех бетонных заборах мы просто просим детей или художников нарисовать яркими красками все, что они хотят.

А стены в открываемом уже этой осенью детском садике в Обуховке – лучшем детском садике Украины будут вот такие как на фото. Созданные по мотивам известных мультяшных персонажей. И готовые под разукраску детьми.

Строительство детского сада в Обуховке на Днепропетровщине
Строительство детского сада в Обуховке на Днепропетровщине

Смело? Да. До нас так никто не делал? Да. Мы опять первопроходцы? Да.

Уверены, это станет стандартом.

Автор: Юрий Голик. Источник: Site.ua

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Новини України Публікації Освіта
Джерело: 24 Канал
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