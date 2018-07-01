Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными

Кое-что должно доставлять просто удовольствие. Ведь когда мы едим, невозможно же питаться только одними витаминами.

Организм детей, несмотря на все санитарные запреты, требует и гамбургеров, и конфет, и картофеля фри, и десерта, и других лакомств, которые, как всем известно, иногда абсолютно бесполезны. Или даже, говорят, вредны.

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Но разве выбросишь из жизни радость? Иначе откуда потом счастье черпать?

Как говорил Уинстон Черчилль:

Я могу прожить без необходимого, но без излишеств я прожить не могу.

Возможно, поэтому сейчас и возник тренд на то, чтобы составлять учебники и учебные материалы, которые двухпараметрические. Они одновременно приносят и пользу, и удовольствие!

Так вот, вопрос. А какие вы знаете уроки, которые могут приносить одновременно и пользу, и удовольствие? И нужно ли это?

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