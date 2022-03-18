В оточених містах й на лінії бойових дій роздаватимуть безкоштовні продукти

Українці в оточених росіянами містах та на лінії бойових дій не залишаться сам на сам з бідою. Держава забезпечить їх ключовими соціальними продуктами.

Про це у своєму зверненні 18 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він детальніше розповів про питання продовольчої безпеки в умовах війни, пише 24 канал.

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Продукти роздаватимуть з 19 березня

Глава уряду наголосив, що держава не може допустити, аби українці залишилися без їжі. Тому напряму буде закуповувати найважливіші продукти в українських виробників. Починаючи вже з 19 березня, ці продукти безкоштовно роздаватимуть людям у містах, які опинилися в оточенні або ж розташовані на лінії бойових дій.

Як все це буде відбуватися

Шмигаль підкреслив, що вже є сформований перелік ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та олії. Він пояснив, як їх передаватимуть українцям.

Міністерство розвитку громад та територій щоденно формуватиме перелік міст, куди цю продукцію треба доставити.

Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст.

Укрзалізниця буде закуповувати продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозитиме їх по регіонах.

Роздача людям – безкоштовна

Прем'єр також зазначив, що продукти доставлятимуть й у тимчасово окуповані населені пункти. Для цього залучатимуть міжнародні гуманітарні організації.

"Роздача відповідних продуктів для людей буде відбуватися безкоштовно. Уряд вже виділив Укрзалізниці 18 мільярдів гривень на реалізацію цього та інших завдань", – підкреслив він.

Шмигаль звернувся до українців: дивіться відео