Оточення чи напівоточення Сум планує Росія внаслідок масштабного наступу, – ЗМІ

Росія активізувалася на Сумщині та Харківщині. Агресивні дії ворога щодо цих напрямків відмітив президент Зеленський та головком Сирський.

Ще наприкінці лютого ворожі війська змогли перейти держкордон і розпочати бої на території Сумської області – у планах Росії Суми. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела BBC у Генштабі.

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Росія намагається створити буферну зону на Сумщині

Наразі Генштаб фіксує боєзіткнення поблизу сіл Басівка, Новеньке, Журавка, Веселівка на Сумщині. Тобто росіяни вклинилися углиб до 7 кілометрів, а ширина розгортання їхніх військ на цій ділянці фронту сягнула 25 кілометрів.

У Росії уже навіть заявляли, що окупували Басівку і Журавку, але Україна це заперечує – наразі ці села у сірій зоні.

Генштаб останні кілька тижнів направляє на цей напрямок додаткові сили, щоб стримати ворога.

Джерела BBC стверджують, що Кремль задумав створити буферну зону у Сумській області та намагається загрожувати обласному центру.

Одна з цілей – це створити оточення чи напівоточення Сум,

– кажуть там. Щоб не допустити оточення Сум, ЗСУ діють на Курщині та Бєлгородщині

Щоб не допустити оточення чи напівоточення Сум, Сили оборони утримують залишки плацдарму на Курщині біля Олешні та Горналі. Також з цією метою з 18 березня ведеться обмежена операція на межі Бєлгородської та Курської областей. На Бєлгородщині ЗСУ прорвали оборону ворога та створили плацдарм біля Демидівки та Поповки. Офіційно про цей прорив стало відомо 8 квітня.

"Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла", – сказав президент Зеленський.

Він пояснив, що присутність ЗСУ на Бєлгородщині завадили Росії "сформувати наступальний кулак" для атаки на Сумську та Харківську області. Загрози для Харкова наразі немає. Росіяни намагаються активізуватися у Вовчанську та на річці Оскіл.

Станом на квітень ворог створив та розширив там декілька плацдармів – біля сіл Тополі, Дворічна, Кам'янка, Новомлинськ.