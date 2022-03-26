В оточеному Славутичі люди вийшли на мітинг за Україну
Джерело:Славутицька міська рада
Жителі Славутича на Київщині вийшли на мітинг за Україну. Місто наразі оточене окупантами.
Люди організували мирний протест 26 березня. У мережі опублікували патріотичні фото з акції.
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Хоч місто оточили ворожі війська, жителі не бояться виходити на мітинг. Вони разом розтягнули величезний український прапор і вигукують: "Слава Україні! Героям Слава!"
Тим часом у соцмережах повідомляють, що під містом стоїть колона танків та піхота. Вони нібито вже навіть у місті. Однак люди все одно протестують і не хочуть втікати.
Люди розгорнули стяг / Фото Славутицької міськради
Мітинг у Славутичі / Фото Славутицької міської ради
До слова, 25 березня міська влада закликала людей бути дуже обережними і не виходити з дому. Тому що в Славутичі працюють снайпери.