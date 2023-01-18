Україні потрібні далекобійні ракети: чи є шанс отримати їх найближчим часом

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться вже 20 січня. Утім, не варто очікувати, що там обов'язково ухвалять рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет.

Натомість цей "Рамштайн" буде присвячений посиленню України різними видами бронетехніки. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Чого очікувати від "Рамштайну-8"

Мовиться насамперед про бронемашини та бронетранспортери. Крім того, наші партнери розглянуть посилення України артилерією та засобами протиповітряної оборони, адже російський ракетний терор проти цивільних людей та об'єктів не припиняється.

Країна-агресорка продовжує чинити його у найжорстокіших та найагресивніших рисах. Жахлива трагедія у Дніпрі 14 січня є свідченням цього. Тож нашій державі вкрай необхідні засоби протиповітряної оборони й тут є певний прогрес щодо ЗРК Patriot.

Важливий момент – ми чекаємо на рішення від Франції та Італії щодо комплексів SAMP/T, яке вони можливо оголосять під час засідання 20 січня,

– припустив військовий оглядач.

Відповідні комплекси є подібними до Patriot та здатні збивати балістичні ракети. SAMP/T стали б додатковим підсиленням української ППО.

Мусієнко припустив, чого очікувати від "Рамштайну-8": дивіться відео

Чи буде якийсь прогрес щодо ракет

Ймовірно, на ці компоненти (бронетехніка та засоби ППО – 24 Канал) буде зроблено акцент, але не можна виключати, що попередньо буде обговорено передачу Україні ракет ATACMS,

– зауважив Мусієнко.

Він додав, що у такому разі Сполучені Штати можуть ухвалити самостійне рішення й в одному з наступних пакетів допомоги для нашої держави з'являться відповідні ракети.

На його думку, буде знайдена гнучка форма, за якої Україна завдаватиме ударів по військових об'єктах загарбників. Мовиться насамперед про окуповані території України.

Ці ракети важливі, оскільки надають можливість українським військовим протидіяти можливому наступу російських окупантів, знищуючи склади глибоко в тилу ворога, пункти базування його живої сили та скупчення військової техніки.

"Ми бачили як це працює на прикладі Херсонщини, а коли ми отримаємо відповідні ракети це працюватиме й на більш дальніх відстанях. Це важливо і розуміння наших партнерів у цьому сенсі є", – підсумував військовий оглядач.