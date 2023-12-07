Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО під час саміту в Вашингтоні, – посадовець Альянсу

У НАТО вважають малоймовірним, що Україна отримає запрошення до членства в НАТО під час ювілейного саміту Альянсу у Вашингтоні.

Втім, союзники мають продовжувати надавати підтримку Україні, аби Путін зрозумів, що не здобуде перемоги на полі бою. Про це поза кадром заявив високопосадовець НАТО, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Чому вступ до НАТО зараз неможливий

Високопосадовець НАТО каже, що всередині Альянсу існує "справжня відданість Україні". Втім, він не впевнений, що Україну запросять до НАТО у Вашингтоні. На це також вплине перебіг подій на фронті.

Я думаю, що це дуже малоймовірно. Це залежить від того, яка буде ситуація на місці. Але за нинішніх умов я не бачу, щоб це сталося,

– сказав співрозмовник.

За його словами, місце України серед держав-членів Північноатлантичного альянсу. Однак під час війни говорити про членство неможливо.

Джерело визнає, що з початку повномасштабного вторгнення українці досягли великого успіху на полі бою. Зокрема, вистояли перед російською навалою, деокупували 50% території та продовжують боротьбу.

У росіян поганий моральний стан, у них погана техніка, у них погане керівництво, погана логістика, але це все одно Росія, і вони мають певну масу. Насправді те, що українці вже досягли, вражає навіть більше, ніж хто-небудь коли-небудь міг би уявити. Однак перспектива повністю перемогти російську армію на полі бою залишається важкою,

– заявив високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

Втім, співрозмовник не бачить альтернативної стратегії, аніж і надалі допомагати Україні, й це – в інтересах союзників. Високопосадовець Альянсу впевнений, що Путін не хоче домовлятися про мир і тому єдиний вихід – це продовження надання підтримки Києву.

Єдине, що ми можемо зробити, це продовжувати підтримувати Україну, переконатися, що Путін розуміє, що він не виграє це на полі бою, і це єдиний спосіб, яким ви зможете стимулювати якесь рішення десь у майбутньому,

– сказав високопосадовець НАТО.

Які можуть бути гарантії безпеки для України

В НАТО говорять про необхідність гарантій безпеки для України, аби впевнитися, що війна більше не повториться. За словами співрозмовника, оптимальні гарантії – це членство України в НАТО. Однак під час перехідного періоду Київ потребуватиме "двосторонніх гарантій безпеки". Це також сприятиме процесу відбудови України, оскільки партнери будуть впевнені у безпеці своїх грошей.

Коли справа дійде до відбудови, якщо європейські платники податків не будуть готові платити за це, вам доведеться заохочувати приватний бізнес інвестувати в Україну. Я не зовсім впевнений, як приватні компанії будуть вкладати гроші, не знаючи, що безпека гарантована,

– заявив він.

Українські військові потребують більше боєприпасів

В ЄС усвідомлюють, що Росія веде війну на виснаження. За майже два роки повномасштабної війни Євросоюзу вдалося збільшити виробничі потужності боєприпасів, однак українські військові потребують більшої кількості снарядів.

На умовах анонімності європейський високопосадовець розповів, що деякі країни все ще не використовують виробничі лінії в повну силу. Крім того, велику частину виробництва експортують до третіх країн, замість того, аби надати пріоритет Україні.

Зменшення інвестицій в оборону, включаючи оборонну промисловість протягом останніх майже 20 років, має свою ціну, і ми платимо цю ціну зараз,

– сказав європейський високопосадовець.

Нагадаємо, що за результатами засідання Ради Україна – НАТО союзники узгодили план реформ для України на шляху до членства в Альянсі. Найважливіші – боротьба з корупцією, дотримання верховенства права та підтримка прав людини.

Однак генсек НАТО відзначив реформи, які Україна вже провела в умовах повномасштабної війни. Він зауважив, що вони допоможуть не лише на шляху до членства в НАТО, але й у боротьбі з Росією.