Путін боїться повстання, як у Білорусі: російський політолог назвав версію отруєння Навального
Путін дуже боїться, аби в Росії не повторилась така ситуація, як зараз у Білорусі. Його найбільший страх, щоб народ масово не повстав проти нього. Саме тому він намагається "прибрати" його найбільших противників. Це може бути однією з причин, чому саме Навального отруїли.
Таку думку в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі висловив російський політолог Андрій Піонтковський. Він зазначив, що медики не можуть визначити, яку саме отруту випив Навальний – це є доказом, що отруєння було не побутове, а професійне, влаштоване спеціальними організаціями.
Важливо Олексій Навальний перебуває у глибокій комі через ймовірне отруєння: все, що відомо
"Віддавати накази таких організаціям може тільки одна людина, і весь світ знає її", – заявив Піонтковський, маючи на увазі главу РФ Володимира Путіна. За словами політолога, на Путіна дуже болісно вплинули події в Білорусі.
Повстання народу проти диктатора – це жахіття, яке переслідує його з часів загибелі полковника Каддафі. В Москві бояться, що такий спалах протестів у Білорусі перекинеться на Росію,
– сказав Піонтковський.
Політолог пояснив, що такий розвиток подій абсолютно реальний, адже у Хабаровську вже місяць тривають демонстрації з лозунгами: "Путін – крадій", "Путіна у відставку". Однак сам глава РФ не розуміє, що будь-яка спроба вбити опозиціонера тільки збільшує протестні настрої.
"У нього інша логіка, він не зрозумів цього і в Білорусі. Він пообіцяв Лукашенку повну підтримку і посилає йому не тільки політтехнологів і пропагандистів, але й кілька тисяч ОМОНівців, одягнутих у форму білоруського МВС", – підсумував російський політолог.
Що відомо про протести у Білорусі?Протести у Білорусі спалахнули після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня. Люди почали масово виходити на вулиці, адже не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка. Білоруси вважають вибори сфальсифікованими. Важливим є те, що мирних демонстрантів почали розганяти силою. ОМОН з самого початку затримував активістів та жорстоко бив, дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували та мордували активістів. Станом на 20 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель 4 людей внаслідок протестів.
Отруєння Навального: що відомо
- Під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня 2020 року російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено приземлився в Омську. Саме там політика одразу госпіталізували. Пізніше стало відомо, що Навальний впав у кому й не приходить до тями.
- Наразі невідомо, що саме стало причиною трагедії. Однак колеги Навального припустили, що його могли отруїти.
- За словами пасажирів, які стали очевидцями події, Навальному стало погано. Він пішов у вбиральню та не повернувся. У літаку був присутній блогер, він теж летів цим рейсом. Чоловік опублікував відео, де політик спершу п'є чай, а тоді вже у салоні літака стогне від болю.
- Колеги впевнені, що саме в чай Навальному підмішали отруту. Річ у тім, що це був єдиний напій, який політик споживав з самого ранку. Пізніше з'явилось відео, де склянку з чаєм Навальний отримав від свого помічника.
- Наразі лікарі остаточно діагнозу ще не назвали. Вони пообіцяли оголосити його до кінця дня. За інформацією ЗМІ, медики вже оголосили попередній висновок. У лікарні №1 міста Омська, де зараз перебуває опозиціонер, заявили, що Навальний у важкому стані через отруєння нейролептиками.