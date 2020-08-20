Путін дуже боїться, аби в Росії не повторилась така ситуація, як зараз у Білорусі. Його найбільший страх, щоб народ масово не повстав проти нього. Саме тому він намагається "прибрати" його найбільших противників. Це може бути однією з причин, чому саме Навального отруїли.

Таку думку в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі висловив російський політолог Андрій Піонтковський. Він зазначив, що медики не можуть визначити, яку саме отруту випив Навальний – це є доказом, що отруєння було не побутове, а професійне, влаштоване спеціальними організаціями.

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"Віддавати накази таких організаціям може тільки одна людина, і весь світ знає її", – заявив Піонтковський, маючи на увазі главу РФ Володимира Путіна. За словами політолога, на Путіна дуже болісно вплинули події в Білорусі.

Повстання народу проти диктатора – це жахіття, яке переслідує його з часів загибелі полковника Каддафі. В Москві бояться, що такий спалах протестів у Білорусі перекинеться на Росію,

– сказав Піонтковський.

Політолог пояснив, що такий розвиток подій абсолютно реальний, адже у Хабаровську вже місяць тривають демонстрації з лозунгами: "Путін – крадій", "Путіна у відставку". Однак сам глава РФ не розуміє, що будь-яка спроба вбити опозиціонера тільки збільшує протестні настрої.

"У нього інша логіка, він не зрозумів цього і в Білорусі. Він пообіцяв Лукашенку повну підтримку і посилає йому не тільки політтехнологів і пропагандистів, але й кілька тисяч ОМОНівців, одягнутих у форму білоруського МВС", – підсумував російський політолог.

Довідка. Російський політолог Андрій Піонтковський і сам постраждав від репресій у Росії. У лютому 2016 року він був вимушений покинути країну та виїхати у США. Там перебуває і досі. Причиною переїзду стали чисельні залякування з боку режиму Путіна. Його житло обшукували, погрожували арештувати та ув'язнити. Варто зазначити, що Піонтковському натякали навіть на його вбивство. Запевняли, що після убивства Бориса Нємцова він буде наступною "ритуальною жертвою" Путіна.

Що відомо про протести у Білорусі? Протести у Білорусі спалахнули після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня. Люди почали масово виходити на вулиці, адже не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка. Білоруси вважають вибори сфальсифікованими. Важливим є те, що мирних демонстрантів почали розганяти силою. ОМОН з самого початку затримував активістів та жорстоко бив, дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували та мордували активістів. Станом на 20 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель 4 людей внаслідок протестів. Протести у Білорусі спалахнули після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня. Люди почали масово виходити на вулиці, адже не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка. Білоруси вважають вибори сфальсифікованими. Важливим є те, що мирних демонстрантів почали розганяти силою. ОМОН з самого початку затримував активістів та жорстоко бив, дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували та мордували активістів. Станом на 20 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель 4 людей внаслідок протестів.

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