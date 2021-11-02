Отруїти за квартиру: на Харківщині ледь не вбили чоловіка, що мав договір на довічний догляд

Щоб отримати у власність квартиру, зловмисники хотіли вбити 64-річного чоловіка. Замах організовував брат доглядальниці потерпілого.

Злочинні дії викрили оперативники та слідчі відділу за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Спецоперацію провели 31 жовтня.

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Хотіли отруїти під час застілля

Поліціянти затримали двох громадян та врятували потерпілого. Встановили, що харків'янин замовив вбивство 64-річного власника квартири, який мав оформлений договір досмертного утримання.



Чоловік замовив вбивство / Фото порталу МВС

Як встановили правоохоронці, вбити чоловіка й привласнити його помешкання, хотів рідний брат доглядальниці. Він найняв людину, яка мала скоїти вбивство.

Мовиться про те, що власника квартири планували отруїти під час спільного застілля.

Що загрожує затриманим

Підозрюваних вже затримали. Наразі розв'язують питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. І замовнику, і виконавцю загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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