Біологи б’ють на сполох: у 5 областях України прокинулися отруйні павуки

В Україні з настанням тепла активізувалися отруйні павуки. Біологи попереджають про підвищену небезпеку у кількох регіонах.

Деякі види можуть становити серйозну загрозу для здоров’я людини. Про це повідомила біологиня Світлана Кияк, пише "Наше місто".

У яких областях найнебезпечніше?

Після зими та настання теплої погоди в Україні почали активізуватися отруйні павуки. Зоологи наголошують, що їхня активність традиційно зростає навесні, а цьогоріч через раннє потепління небезпечні види з’явилися навіть у центральних областях.

Найбільшу небезпеку наразі фіксують у південних областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській. Саме тут часто трапляються каракурти, південноросійські тарантули та жовті павуки сак.

Зміни клімату сприяють розширенню їхнього ареалу, тому раніше рідкісні види сьогодні з’являються навіть у центральних областях України. Зоологи також наголошують на тому, що павуки відіграють важливу роль у природі, знищуючи шкідливих комах, але загроза для людини все одно існує.

Серед найнебезпечніших видів:

Каракурт або "чорна вдова" – отрута може викликати сильний біль, судоми, проблеми з диханням та серйозні ускладнення;

Південноросійський тарантул – укуси болючі, можуть спричиняти набряки та запальні реакції;

Жовтий павук сак – небезпечний для людей з алергією, може викликати локальні некротичні ураження.

Водночас більшість павуків не є агресивними та кусають лише у разі загрози. Випадкові укуси трапляються переважно під час роботи на городі, прогулянок у траві або контакту з ними у будинку.

Як зрозуміти, що вас вкусив отруйний павук?

Як розповідає Одеський обласний ЦКПХ, укус павука зазвичай помітний відразу: на шкірі з’являється червона або набрякла пляма, іноді з невеликим синцем у центрі. Людина може відчувати свербіж, поколювання або гострий біль у місці укусу. У разі укусу отруйного виду біль часто посилюється протягом кількох годин, з’являються судоми, запаморочення або нудота.

Якщо виникають загальні симптоми – висока температура, утруднене дихання, сильний біль або поширена алергічна реакція – слід негайно звернутися до лікаря. Для контролю болю можна використовувати анальгетики, а при свербінні вживайте протиалергічні засоби.

Важливо стежити, щоб укус не інфікувався: не чіпати його брудними руками та при необхідності накласти чисту пов’язку. Дітей, літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями слід особливо уважно оглядати після контакту з павуками.

Робіть регулярну профілактику: перевіряйте взуття, одяг та місця відпочинку на природі. Це допомагає уникнути неприємних ситуацій і зводить ризик укусу до мінімуму.

