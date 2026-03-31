Біологи б’ють на сполох: у 5 областях України прокинулися отруйні павуки
- Отруйні павуки активізувалися в Україні через раннє потепління.
- Укуси можуть викликати серйозні симптоми, такі як біль, судоми та дихальні проблеми, тому важливо вчасно звертатися до лікаря.
В Україні з настанням тепла активізувалися отруйні павуки. Біологи попереджають про підвищену небезпеку у кількох регіонах.
Деякі види можуть становити серйозну загрозу для здоров’я людини. Про це повідомила біологиня Світлана Кияк, пише "Наше місто".
У яких областях найнебезпечніше?
Після зими та настання теплої погоди в Україні почали активізуватися отруйні павуки. Зоологи наголошують, що їхня активність традиційно зростає навесні, а цьогоріч через раннє потепління небезпечні види з’явилися навіть у центральних областях.
Найбільшу небезпеку наразі фіксують у південних областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській. Саме тут часто трапляються каракурти, південноросійські тарантули та жовті павуки сак.
Зміни клімату сприяють розширенню їхнього ареалу, тому раніше рідкісні види сьогодні з’являються навіть у центральних областях України. Зоологи також наголошують на тому, що павуки відіграють важливу роль у природі, знищуючи шкідливих комах, але загроза для людини все одно існує.
Серед найнебезпечніших видів:
- Каракурт або "чорна вдова" – отрута може викликати сильний біль, судоми, проблеми з диханням та серйозні ускладнення;
- Південноросійський тарантул – укуси болючі, можуть спричиняти набряки та запальні реакції;
- Жовтий павук сак – небезпечний для людей з алергією, може викликати локальні некротичні ураження.
Водночас більшість павуків не є агресивними та кусають лише у разі загрози. Випадкові укуси трапляються переважно під час роботи на городі, прогулянок у траві або контакту з ними у будинку.
Як зрозуміти, що вас вкусив отруйний павук?
Як розповідає Одеський обласний ЦКПХ, укус павука зазвичай помітний відразу: на шкірі з’являється червона або набрякла пляма, іноді з невеликим синцем у центрі. Людина може відчувати свербіж, поколювання або гострий біль у місці укусу. У разі укусу отруйного виду біль часто посилюється протягом кількох годин, з’являються судоми, запаморочення або нудота.
Якщо виникають загальні симптоми – висока температура, утруднене дихання, сильний біль або поширена алергічна реакція – слід негайно звернутися до лікаря. Для контролю болю можна використовувати анальгетики, а при свербінні вживайте протиалергічні засоби.
Важливо стежити, щоб укус не інфікувався: не чіпати його брудними руками та при необхідності накласти чисту пов’язку. Дітей, літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями слід особливо уважно оглядати після контакту з павуками.
Робіть регулярну профілактику: перевіряйте взуття, одяг та місця відпочинку на природі. Це допомагає уникнути неприємних ситуацій і зводить ризик укусу до мінімуму.
Укуси небезпечних павуків: останні новини
На Тернопільщині чоловіка вкусив отруйний павук, який входить до десятки найбільш отруйних у світі. Він вночі відчув, як якась комаха повзе по його руці, намагався зігнати, думаючи, що то муха чи комар. Однак одразу відчув сильний пекучий біль, який був сильніший від укусу бджоли. Чоловікові навіть вдалось сфотографувати свого нападника.
У в'єтнамській провінції Хайзионг жінка звернулася в лікарню зі скаргами на біль у вусі. Лікарі дуже здивувалися, коли побачили у вусі пацієнтки справжнього павука. Він зміг побудувати там справжнє гніздо.