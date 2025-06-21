На Півдні України помітили різні види отруйних павуків: чим вони небезпечні

Протягом останніх 10 років в Україні активізувалися небезпечні павуки. Отруйні комахи зокрема живуть на південній частині. В кількох областях фіксуються випадки укусів різних видів павуків.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

До теми В Україні активізувалися отруйні павуки: чим небезпечні їхні укуси та що робити

Як небезпечні павуки існують на території України

Кілька років поспіль отруйні павуки кусають людей у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Там активізувалися каракурти, тарантули, жовті павуки Сак, павуки-зебри та інші. Якщо така комаха вводить свою отруту, людина відчуває сильний біль, судоми, головний біль, порушення роботи дихальної системи та тремтіння кінцівок.

Жителів Півдня попередили, що через потепління клімату почали реєструвати й отруйних павуків, які раніше на цій території не зустрічались.

Так у червні в Дніпропетровській області до фахівців звернулася жителька, аби визначити вид отруйного павука. Спеціалісти встановили – це був каракурт. Це комаха чорного кольору, який може прокусити шкіру людини. Інша, більш відома назва цього павука – "Чорна вдова". Каракурт в декілька разів отруйніший ніж тарантул. Його рідина впливає на дихальну систему, роботу серця. Після укусу може бути сильні набряки, зокрема набряк Квінке, різке підвищення температури тіла, біль у м’язах.

Під час шлюбного сезону самиці можуть мати на тілі червоні плями, які потім зникають. Розміром вона сягає близько 1-3 сантиметрів.Свої гнізда павуки найчастіше будують на землі. Найбільш небезпечні вони в червні-липні.

Тарантул – найбільший павук в Україні. Комаха має яскраве забарвленням та дуже агресивний характер. Павуки бувають розміром до 37 міліметрів, верхня частина його тіла – темно-бурого кольору, нижня – чорна. Самиця найбільш агресивна, коли носить на собі маленьких павуків.

Тарантулів можна зустріти під камінням, у степу, балках, на городах, присадибних ділянках. У період міграції комахи кусають людей, свійських тварин. Тарантули не нападатимуть, якщо їм не завдавати шкоди. Самці не несуть загрози для людей. Укуси самиці цього павука викликають сильні набряки, запалення, болі, порушення дихання.

Жовті павуки Сак мешкають в більшості європейських країн. Комаха має невеликі розміри – до 10 міліметрів. Вони будують павутинні мішки трубкоподібної форми та ховають їх під камінням. Цікаво, що жовтих павуків приваблює запах бензину, тож вони можуть оселятися під паливною системою автомобіля чи в гаражі. Їхні укуси також дуже небезпечні.

Аргіопа або павук-зебра чи павук-оса раніше мешкав лише в Криму, але зараз оселився від Півдня до північно-західної частини Волинської області. Комаха має розфарбоване в чорні та жовті смужки черевце. Розмір самиць – до 7 сантиметрів, а самці – значно менших розмірів та не мають яскравого фарбування. Живуть павуки зебри в невеликих рівчаках, присадибних ділянках, городах, кущах малини, смородини, агрусу. При покусах цих павуків відзначаються набряки, нариви, у деяких випадках – некроз тканин та сильні алергічні реакції.

Ерезус чорний або павук-сонечко більш рідкісний вид отруйних павуків. Їхнє черевце червоне з чорними крапками, а самиця повністю чорна. Укуси цих павуків викликають алергічні реакції та больові відчуття.

Павук-краб – це комаха коричневого забарвлення, іноді червоного. За поведінкою дуже схожі на квіткових павуків. Для людини укус цього павука не дуже страшний, але може викликати алергічні прояви на місці укусів.

Бурі павуки-відлюдники маленькі – до 20 міліметрів – комахи, які селяться в будинках і сараях. Укус павука залишається непомітним. Але через кілька годин на місці укусу з’являється припухлість, людина може відчувати сильний головний біль і нудоту.

Павука роду Атипус виявили в житловому масиві Дніпра. Його особливість – великі щелепи. Комахи риють нори до 50 сантиметрів у глибину. Ці павуки на людей не нападають, лише захищаються. Після укусів може бути алергічна реакція та больові відчуття.

Щоб павуки не завдавали шкоди людям, варто бути особливо уважними під час роботи на присадибних ділянках, городах та на відпочинку.

Якщо павук все ж вкусив, потрібно пити багато води, прийняти антигістамінний препарат і терміново зверніться до сімейного лікаря.